“Amigas” espancam adolescente de 13 anos, gravam ela nua e a jogam em barranco no MT

Foto: Reprodução | A Polícia Militar foi acionada por volta das 04h20, após populares encontrarem a vítima ensanguentada, gritando por socorro na rua.

Uma menina de 13 anos foi espancada, filmada nua e jogada de um barranco na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças. Duas “amigas” dela são suspeitas do espancamento. Ninguém foi preso pelo crime.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 04h20, após populares encontrarem a vítima ensanguentada, gritando por socorro na rua.

Narra o boletim de ocorrência, que a menina contou que estava em um bar com as “amigas”. Em determinado momento, chegou um grupo de rapazes e sentou com elas.

Logo em seguida, as amigas começaram a se desentender com os rapazes, pois queriam dinheiro para comprar droga. Inconformados, eles acabaram indo embora e deixando as três no local.

A menina explicou que após a confusão, as três foram embora. Quando chegaram nas proximidades de um posto de combustíveis, as duas acusadas teruam agarrado a vítima e a arrastado para um lugar escuro. Lá, amarraram as mãos dela com um fio de carregador de celular e começaram a sessão de espancamento.

A vítima contou que as agressoras bateram com a cabeça dela contra o asfalto, lhe desferiram diversos chutes e socos e depois a jogaram de uma ribanceira, na tentativa de matá-la. Além disso, foi obrigada a tirar a roupa e foi filmada nua.

Ela conseguiu se agarrar em uma árvore, e no momento que as agressoras foram embora, ela subiu e pediu ajuda de moradores da região.

Ferida, ela foi encaminhada para o hospital da cidade. Não se sabe o atual estado de saúde da nvítima. A PM chegou a realizar buscas, mas a dupla não foi encontrada.

A Polícia Civil apura o caso.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2024/14:40:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...