Amigas morrem após terem ingerido veneno para rato, no Pará

Foto: Reprodução | Duas amigas morreram supostamente após ingerirem veneno de rato. A Escola Nossa Senhora de Nazaré emitiu nota de pesar confirmando a morte das alunas Ariadne de 11 anos e Watilla de 14. O caso foi na Vila Nazaré, que pertence ao município de Pacajá, região sudoeste do estado.

As duas teriam ingerido veneno de rato. A mais velha teria tomado a substância primeiro, depois, teria sido a mais nova. Ela ainda foi até a vizinha em busca de leite para ingerir e segundo testemunhas, depois teria pedido perdão a um tio que estava na casa sem saber que as meninas haviam tido contato com o veneno.

Na tentativa de salvar Ariadne e Watilla, elas foram encaminhadas para o Hospital de Anapu porque fica mais próximo do vilarejo, mas elas não resistiram. Os moradores ficaram abalados com a notícia, principalmente os familiares. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações, as meninas eram amigas e moravam na mesma residência há algum tempo, depois que Watilla teria tido conflitos com a mãe. Por conta da proximidade com Ariadne, ela buscou abrigo na residência da família dela.

O Conselho Tutelar havia sido comunicado sobre a questão envolvendo a adolescente, a mãe também já havia relatado aos conselheiros sobre a relação conturbada com a filha.

Fonte: Confirma Notícia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2025/07:00:01

