Amigo de Vini Jr sofre racismo de segurança de estádio onde joga a Seleção

Segurança que foi acusado por amigo de Vini Jr de cometer racismo ao mostrar bananaReprodução de Tv / SporTV

Caso acontece em amistoso marcado por ações contra o racismo

O jogo da seleção brasileira contra Guiné, neste sábado (17), tem uma campanha contra o racismo, mas antes mesmo do amistoso começar já mostrou que essa luta será dura. Felipe Silva, amigo e assessor de Vini Jr, sofreu um ataque racista de um segurança do estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha.

De acordo com informações do SporTV, Felipe, que é negro e tem 27 anos, disse que passou pela catraca do estádio e o segurança que o revistava tirou uma banana do bolso e teria falado para ele:

“Mãos para cima, essa daqui é minha pistola para você”.

Após o ataque racista houve confusão, com outros membros do estafe de Vini Jr partindo para cima do segurança. O profissional negou as acusações, mas o caso ainda é apurado pelas autoridades.

Fonte: Redaçõ O Dia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/06/2023/09:49:31

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

