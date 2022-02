Amigo mata o outro a tiros após discussão em mesa de bar, em Anapu

Corpo da vítima ficou estirado no chão (Foto:Reprodução/ Correio de Carajás)

Edinaldo Costa Soares estava conversando com o suspeito, quando ambos começaram a brigar e a vítima foi alvejada com disparos de arma de fogo

Uma discussão entre amigos terminou em morte no município de Anapu, sudoeste do Pará, na tarde do último domingo (06). Edinaldo Costa Soares foi assassinado a tiros e golpes de faca, dentro de um bar localizado no bairro Beira Rio. Testemunhas relataram à polícia que o suspeito de cometer o crime, que ainda não foi identificado, estaria conversando com a vítima quando ambos começaram a brigar e os disparos foram feitos. A Polícia Civil realiza diligências para localizar o autor do crime. (As informações são do O Liberal)

Segundo apuração do portal Correio de Carajás, o caso aconteceu por volta das 14h, dentro do Bar do Mato Grosso, localizado na rua da Prainha. Testemunhas disseram que os dois homens estavam conversando normalmente até que uma discussão se iniciou. O suspeito, então, sacou uma arma de fogo e atirou pelo menos duas vezes contra a vítima, que não resistiu e morreu no local. O corpo de Edinaldo também estava com uma faca enfiada nas costas.

Uma das testemunhas disse que estava a cerca de dez metros da cena do crime, e que não chegou a identificar qual era o assunto abordado pelos dois homens na mesa de bar. Ele afirma que ouviu dois disparos de arma de fogo e correu para se proteger. Quando voltou para o estabelecimento, viu o corpo da vítima estendido no chão, ensanguentado.

Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde será realizado o exame de necropsia. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime e informou que realiza diligências para identificar e localizar o suspeito, que tomou rumo desconhecido e ainda está foragido. Qualquer informação que possa ajudar na investigação pode ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181).

