Amigos de piloto de despedem em velório no Aeroclube

O corpo de Paulo Roberto Melo Marinho será conduzido para ser enterrado em Marabá nesta segunda-feira de manhã (20)

(foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Está sendo velado, nesta tarde de domingo (19), no Aeroclube do Pará, em Belém, o piloto Paulo Roberto Melo Marinho, que morreu na tarde do último sábado (18), após a queda do avião monomotor em uma residência no bairro do Souza, na capital.

O corpo chegou ao local por volta das 15h, após ser liberado, no fim da manhã deste domingo, pelo Instituto Médico Legal (IML).

O velório foi organizado por um grupo de amigos de trabalho, que optaram por manter o caixão fechado para preservar a lembrança antes do acidente.

Não esteve presente nenhum parente, pois toda a família mora no município de Marabá, onde será realizado o enterro.

Diante das condições climáticas, o corpo só poderá ser transferido do Aeroclube para Marabá a partir das 8h desta segunda-feira (20). A previsão é que chegue por volta das 10h.

LEIA:Avião monomotor cai em residência em Belém. Piloto não resiste e morre.

O caixão será conduzido em um monomotor pelos amigos Claudio Collere e Tiago Bueno, piloto e copiloto, respectivamente.

“Era meu amigo há uns oito anos. A gente sempre se reunia para almoçar aqui no aerobar do Aeroclube. Vamos em um avião cedido por outro amigo. E também foi cedido o combustível”, contou Claudio.

O vizinho Pedro Rodrigues lembra como Paulo era tranquilo. “Falei com ele pouco antes do acidente. Não bebia. Era muito povão e gente boa”, disse.

“Era meu amigo de coração Ele morava em um kitnet na Sacramenta. Era meu vizinho. O conhecia há uns 5 anos porque trabalho pintando avião”, acrescentou.

Por:ORM /João Thiago Dias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...