Amigos são encontrados vivos após uma semana desaparecidos na Terra Indígena Yanomami

Marcelo Souza da Costa e Elielton Alencar da Silva foram encontrados nesta segunda-feira (7). — Foto: Arquivo pessoal

Marcelo Souza da Costa, de 23 anos, e Elielton Alencar da Silva, de 35, desapareceram na manhã do dia 30 de junho na região da cabeceira do rio Mucajaí. Eles foram encontrados nesta segunda-feira (7).

Os amigos Marcelo Souza da Costa, de 23 anos, e Elielton Alencar da Silva, de 35, foram encontrados vivos após uma semana desaparecidos na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, no início da tarde desta segunda-feira (7). A informação foi confirmada ao g1 pelo advogado da família de um deles.

Os dois estavam desaparecidos desde a manhã do dia 30 de junho, quando saíram para caçar, acompanhados de um cachorro, próximo à cabeceira do rio Mucajaí, no município de Mucajaí, região onde há garimpos.

Os homens foram encontrados por volta das 12h30 desta segunda, durante buscas realizadas pelo pai de Marcelo da Costa e outras pessoas da região. A dupla estava perdida a cerca de 5 km da região onde estava acampada.

Segundo o advogado Dvanes Freitas Lima, os amigos foram encontrados com sinais de desidratação, mas estavam conscientes e sem ferimentos graves.

Amigos desaparecem em área de garimpo em Roraima após saírem para caçar

Amigos desaparecem em área de garimpo em Roraima após saírem para caçar

Os homens são naturais do Maranhão e desapareceram por volta das 7h30 do dia 30 de junho. Um boletim de ocorrência chegou a ser registrado pelo advogado, a pedido das famílias, no 3° Distrito Policial em Boa Vista.

Eles estavam acompanhados de um cachorro, que voltou para um acampamento por volta das 21h de sábado (5), cinco dias após o desaparecimento.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência por volta das 17h30 de sábado (5) e que por se tratar de uma “área sob jurisdição federal, incluindo terras indígenas e possível atividade de garimpo”, o solicitante foi orientado a entrar em contato com a Polícia Federal para iniciar as ações de investigação e tomadas de decisões protocolares.

Com 9,6 milhões de hectares, a Terra Yanomami é o maior território indígena do Brasil em extensão territorial. Localizada no Amazonas e em Roraima, onde fica a maior parte, a região tem floresta densa e é de difícil acesso.

O território abriga 31 mil indígenas, que vivem em 370 comunidades. O povo Yanomami é considerado de recente contato com a população não indígena e se divide em seis subgrupos de línguas da mesma família, designados como: Yanomam, Yanomamɨ, Sanöma, Ninam, Ỹaroamë e Yãnoma.

Fonte: Redação g1 RR — Boa Vista e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/14:00:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...