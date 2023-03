‘Amizade além de bar’, diz delegado sobre relação entre apoiador de Lula que matou bolsonarista em MT

Valter Fernando da Silva, de 36 anos, foi morto a tiros em um bar após uma discussão política com Edno de Abadia Borges, de 60 anos. O suspeito está foragido.

Edno de Abadia Borges, de 60 anos, apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tinha uma relação de amizade com o bolsonarista Valter Fernando da Silva. Segundo o delgado da Polícia Civil, José Ramos, o suspeito chegou a ajudar a vítima quando precisou de atendimento médico em outra ocasião.

O crime aconteceu no domingo (19), no distrito de Celma, no município de Jaciara, a 140 km de Cuiabá. De acordo com o delegado, naquela noite ambos haviam ingerido bebida alcoólica e as discussões foram tomando um tom mais agressivo, quando os dois se desentenderam por opiniões divergentes sobre política. O suspeito continua foragido.

“Eles estavam brigando no bar e a discussão começou a ficar pior, até que, em um momento, o suspeito chamou a vítima para ir até a caminhonete. Ele disse à vítima: ‘Vamos ali rapidão na minha caminhonete’. Esse foi o momento em que as pessoas do bar ouviram o disparo”, relatou o delegado.

O delegado ressaltou ainda, que “muitos estão atribuindo o caso como um crime político, mas esse não é crime político, mas, sim, um homicídio, contudo, qualificado por motivo fútil. A divergência política, a intolerância à opinião alheia, caracteriza-se como uma futilidade”.

A arma usada no crime não foi localizada até a última atualização desta reportagem. Segundo a Polícia Civil, Edno não possui registro para porte e posse de arma.

Entenda o caso

No boletim de ocorrência da Polícia Militar, consta que o proprietário do bar informou que o Edno e a Valter discutiam por motivos políticos, quando ouviu disparos de arma de fogo e, na sequência, encontrou Valter caído no chão. A polícia foi acionada e, quando chegou ao local, a vítima já estava morta e o suspeito havia fugido.

Durante as buscas por Edno, a PM encontrou dois homens, sendo um o filho do suspeito e outro um amigo, que confessaram estar procurando pelo suspeito para ajudá-lo a fugir para o município de Campo Verde, a cerca de 70 km de onde aconteceu o crime. Os dois foram apresentados à Polícia Civil.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec-MT) foi acionada e confirmou que Valter estava com duas perfurações na região do abdômen.

Segundo o delegado, a vítima e o suspeito não possuem passagens criminais.

