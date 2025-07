Amor de mãe: cadela comove ao pedir ajuda para salvar filhote ferido

(Foto: Reprodução) – Em meio ao caos urbano, uma cena de partir o coração revela o instinto mais puro da natureza: o amor incondicional de uma mãe

Em uma rua movimentada de uma cidade qualquer, onde o barulho de buzinas e passos apressados é comum, um som diferente chamou a atenção dos transeuntes: os latidos insistentes e aflitos de uma cadela. Mas não era apenas ruído — era um grito de socorro. Com olhos desesperados, ela buscava, entre os rostos estranhos, alguém que compreendesse sua dor.

Ao seu lado, um filhote imóvel e choramingando se estendia no chão. Machucado e incapaz de se mover, ele inspirava compaixão imediata. A mãe, visivelmente angustiada, cutucava-o com o focinho, sem saber o que fazer — mas determinada a não deixá-lo sozinho.

O clamor que mobilizou corações

Felizmente, alguém ouviu. Um cidadão sensibilizado com a cena entrou em contato com um grupo de resgate animal da região. Os socorristas chegaram rapidamente e se depararam com uma cena comovente: uma mãe em desespero, vigiando atentamente seu filhote ferido

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/15:59:06

