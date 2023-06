Ampliação da rede em Novo Progresso leva acesso à água tratada para mais 6 mil pessoas

Extensão do canal de distribuição vai beneficiar mais dois bairros em obra de rápida execução

Os bairros Bela Vista e Tom da Alegria III contarão, em breve, com acesso à água tratada serviço oferecido pela Águas de Novo Progresso, concessionária responsável pelo tratamento e abastecimento de água no município. As obras de extensão da rede, vão beneficiar cerca de 6 mil pessoas e tem início previso ainda para esta semana.

A estimativa é do coordenador da unidade, Alessandro Silva, que explicou que uma equipe composta por seis trabalhadores atuará por, aproximadamente, dez dias de execução da obra. “Iniciaremos agora no fim de junho e rapidamente a população poderá contar com água de mais qualidade. Além de trazer mais segurança operacional nesse período de estiagem, o acesso à água tratada traz mais dignidade e saúde à população”, destacou o coordenador.

A rede está sendo ampliada em cerca de 500 metros e também vai melhorar a regulação da

pressão da água, o que reflete no aumento da oferta de água tratada para a população. A iniciativa complementa diversas ações realizadas pela concessionária que acompanha o desenvolvimento da região e o período de estiagem, oferecendo cada vez mais um serviço de qualidade.

Todas as medidas necessárias de segurança serão tomadas para execução do serviço, desde a utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI / EPC), a realização de análises preliminares de risco do local, mantendo assim a segurança de todos.

Com a rede pronta, para que os imóveis recebam os serviços de abastecimento, é necessário que o proprietário entre em contato com a empresa para realizar o cadastro de sua ligação por meio do atendimento presencial, na Av. Brasil, 981, Rui Pires de Lima, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, ou por meio dos canais digitais, sendo gratuitamente pelo 0800 647 6060 para ligações de telefone fixos, celular ou mensagens via WhatsApp e APP Águas.

Saiba mais sobre a concessionária acessando www.aguasdenovoprogresso.com.br ou pelo Instagram (@aegeamt).

Fonte: Comunicação Institucional – Aegea MT/PA – Com Fotos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2023/16:26:53

