Amport realiza visita técnica com representantes da SEMAS

(Foto:Divulgação) – O secretário adjunto Rodolpho Zahluth Bastos foi convidado pela Amport para conhecer o ponto de partida da logística fluvial no corredor Tapajós

A Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport) realizou visita técnica com a presença do Secretário Adjunto de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS), Rodolpho Zahluth Bastos. Ele viajou à Itaituba a convite da entidade para conhecer a logística fluvial no corredor Tapajós e as ações socioambientais voltadas à descarbonização da cadeia de transporte utilizada pelas empresas que atuam em Miritituba, no distrito de Itaituba.

Durante a visita, realizada nos dias 27 e 28 de março, coordenada pelo Diretor Presidente da Amport, Flávio Acatauassú, o Secretário Adjunto foi acompanhado pelo Diretor de Licenciamento Ambiental, Marcelo Moreno; e a Coordenadora de Energia, Infraestrutura, Fauna, Aquicultura e Pesca, Ana Beatriz Ramos. A comitiva visitou as Estações de Transbordo de Cargas (ETCs) das empresas associadas da Amport Cargill Agrícola S/A, Companhia Norte de Navegação e Portos – CIANPORT, Hidrovias do Brasil S/A, Navegação Unidas Tapajós – Unitapajós e Transportes Bertolini Ltda.



A equipe da SEMAS conheceu a operação dessas ETCs, incluindo os pátios de triagem, classificação, seleção de grãos, tombamento de caminhões, armazenagem e embarque das barcaças.

Na ocasião, também foram apresentados os programas socioambientais desenvolvidos pelas empresas, assim como as ações direcionadas para o bem estar e segurança da população que reside no entorno dos empreendimentos. Além disso, a comitiva pôde se reunir com lideranças comunitárias na sede da STCP, empresa responsável pelo monitoramento das condições socioambientais das ETCs, e ouvir dos moradores de Miritituba os pleitos, necessidades e sugestões para que a associação e as empresas desenvolvam melhorias e novas ações para o distrito.

A programação incluiu também visita aos acessos portuários de Santarenzinho, Itapacurá e Miritituba, incluídos na concessão da BR 163, sob licenciamento da SEMAS.

Na ocasião, o Diretor Presidente da Concessionária Via Brasil, Ricardo Barra, recebeu da equipe da SEMAS/PA a Licença de Instalação (LI) das obras do novo acesso rodoviário de Miritituba, juntamente com as autorizações complementares, as quais permitirão o início da obra que desviará o tráfego de aproximadamente 1.800 veículos pesados que diariamente trafegam em perímetro urbano, garantido maior segurança à comunidade.

O presidente da Amport enfatizou que o diálogo e a participação da SEMAS em todo o processo tem sido fundamental para o sucesso dessa cadeia logística. “Foi uma grande satisfação ter conosco membros da SEMAS. Eles puderam ver in loco todo o trabalho que nossos associados desenvolvem em prol do meio ambiente, das comunidades e da economia local”, destacou Flávio Acatauassú.

