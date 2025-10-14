Ana Castela e Zé Felipe se beijam publicamente na frente de ex do cantor

Foto:Reprodução | “Uma imagem vale mais que mil palavras, né?”, disse o perfil do programa em que os cantores se apresentaram

Ana Castela e Zé Felipe protagonizaram o primeiro beijo em público nos bastidores da gravação do Domingo Legal, no SBT. A aproximação entre os dois tem chamado a atenção desde o início da divulgação da parceria musical Sua Boca Mente, lançada no último dia 2.

No Instagram, o perfil oficial do programa compartilhou imagens do momento e escreveu: “Uma imagem vale mais que mil palavras, né?”. A participação dos cantores na atração vai ao ar no próximo domingo, 19.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, Ana Castela comentou sobre o envolvimento com o filho de Leonardo. “A gente está se conhecendo, sim. Isso não dá para negar. A internet toda está sabendo”, afirmou.

A cantora destacou ainda que, apesar da proximidade, os dois não estão namorando. “A internet gosta muito de pular etapas. Aparece uma foto e já dizem que estamos namorando. Estamos nos conhecendo e não vamos pular etapas. Está sendo muito legal”, explicou.

O beijo ocorreu na frente de Isabella Arantes, atual namorada de Gabriel Medina. A jovem foi noiva de Zé Felipe em 2019. O relacionamento, no entanto, chegou ao fim em 2020, após a moça denunciar algumas traições do cantor.

Fonte: Metrópoles

