Ana Castela fala sobre sexualidade após rompimento com Gustavo Mioto

(Foto:Instagram) – Desde que terminou seu namoro com Gustavo Mioto, Ana Castela tem sido apontada como integrante “do vale”, como os internautas chamam o público LGBTQIAPN+. No Twitter, o assunto foi bastante comentado e alguns usuários do microblog afirmaram estar na expectativa de que ela assuma sua sexualidade. Mas a cantora rebateu as especulações.

Em um vídeo postado do TikTok, a boiadeira, de 19 anos, foi questionada sobre sua preferência sexual: “Eu preciso te fazer uma pergunta. Eu vi que agora você talvez você possa responder, infelizmente, que você fique bem. Mas assim, amiga, é ou não é? Dá pra gente pensar umas besteiras ou não dá assim, entendeu o que eu estou falando? Eu não sei. Gosta ou não gosta? Essa pergunta é boa, acho que você vai entender agora”, escreveu uma fã.

Algum tempo depois, Ana Castela resolveu responder aos comentários: “Não sô (sic)”, garantiu a artista, com emojis de choro e gargalhada juntos. Quando anunciou o fim do namoro com Mioto, Ana Castela foi bastante citada em vários tuítes:

“Ana Castela terminou?? Agora é a parte que ela se assume pro vale?”, quis saber um. “Ana Castela, se quiser começar uma nova vida em um outro lado do vale, estamos aqui. Me chama na dm”, pediu outra. “O vale todo de braços abertos pra você, Ana Castela”, afirmou uma terceira. “Meu Deus, muito triste [com o término]. Ana Castela venha logo pro vale, nós estamos te esperando de braços e pernas abertas ❤️🏳️‍🌈”, brincou mais uma.

O fim do namoro

Gustavo Mioto confirmou o fim do namoro com Ana Castela. Em um texto, publicado em suas redes sociais na última segunda-feira (25/9), o cantor falou que não queria ser portador desta notícia, mas que “são tempos e vontades diferentes nesse momento”.

“Oi, gente! Vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento”, começou Mioto.

E seguiu: “Não teve briga, não teve problema nenhum. Só não é hora de começar a usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela e vou continuar assistindo ela crescendo e sempre ficar feliz pela felicidade dela”.

O sertanejo fez referência à cantada que recebeu de Castela, quando apresentaram juntos o TVZ, do Multishow. Na época, em outubro de 2022, os dois ainda não tinham, de fato, um relacionamento, apenas estavam se conhecendo. “Fiquei sabendo que gato tem sete vidas. Quer dividir uma comigo?”, perguntou a moça na ocasião.

Gustavo Mioto finalizou o desabafo afirmando que separação não são agradáveis: “Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito… Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal”.

Ana Castela e Gustavo Mioto demoraram para assumir o romance por um cuidado da equipe da cantora com a exposição, temendo que sua vida pessoal ganhasse mais holofote que a profissional. O ex-casal começou a ser visto junto em abril, mas só tornaram o namoro público em junho, no Dia dos Namorados.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash, decisão de terminar o romance partiu de Mioto. Os fãs já especulavam uma crise na relação, que perceberam um distanciamento entre os artistas nos últimos dias. De acordo com o jornalista, Mioto conversou com Castela e acharam melhor seguir separados, porém mantendo a amizade.

Fonte:metropoles /e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2023/08:21:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...