Ana Maria Braga completa cinco mil programas ao vivo na TV Globo

O Mais Você completou cinco mil edições, Nesta sexta-feira, 16. O programa estreou em outubro de 1999 na TV Globo, com o comando de Ana Maria Braga, ao lado do Louro José.

