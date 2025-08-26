Ancelotti deixa Neymar fora da Seleção pela 2ª vez; relembre outras ausências do craque

Neymar jogando pela Seleção Brasileira — Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Histórico mostra que lesões e suspensões já tiraram o camisa 10 de jogos decisivos.

Neymar não apareceu na lista de convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (25). Os atletas chamados vão disputar as últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra o Chile e a Bolívia, em 4 e 9 de setembro.

É a segunda vez que o camisa 10 do Santos não é chamado pelo treinador italiano. Na primeira lista, em maio deste ano, Ancelotti justificou que Neymar ainda não estava 100% já que se recuperava de uma lesão na coxa esquerda. Desta vez, o atleta trata um edema na coxa.

Questionado sobre a ausência de Neymar, Ancelotti explicou que a decisão parte da condição física do jogador e dos testes que faz a frente da Seleção, visando a Copa do Mundo de 2026:

“Não precisamos testá-lo. Todo mundo conhece Neymar, a comissão, a Seleção, os torcedores do Brasil conhecem Neymar. Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo. Esses dois jogos são os últimos da qualificação, então precisamos terminar bem essa fase de qualificação (…). Se o jogador não está 100%, posso sem problemas chamar a outro”, afirmou.

O atacante não veste a camisa da Seleção há quase dois anos, desde a derrota para o Uruguai em outubro de 2023, pelas Eliminatórias, quando lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho.

A ausência de Neymar na Seleção sempre chama atenção. Em mais de 15 anos vestindo a amarelinha, o atleta já ficou de fora por suspensão, lesões, veto do clube pelo qual atuava, entre outros motivos.

Relembre:

Novembro de 2011 — Gabão (10/11) e Egito (14/11): Mano Menezes convocou apenas atletas que atuavam fora do Brasil, para não prejudicar os clubes na reta final do Brasileirão. Neymar, então no Santos, ficou fora.

Maio de 2012 — Brasil x Dinamarca (26/05): Neymar foi convocado, mas liberado pela CBF após disputar a Libertadores pelo Santos contra o Vélez dias antes.

Julho de 2014 — Copa do Mundo (08/07 e 12/07): Ficou fora da semifinal contra a Alemanha e da disputa pelo 3º lugar contra a Holanda devido à fratura na vértebra após joelhada de Zúñiga nas quartas.

Junho de 2015 — Brasil x México (07/06): Convocado, mas não se apresentou. Havia acabado de vencer a Liga dos Campeões com o Barcelona.

Junho de 2015 — Copa América (21/06 contra Venezuela e 27/06 contra Paraguai): Foi suspenso após expulsão contra a Colômbia por agressão ao zagueiro Murillo.

Outubro de 2015 — Chile (09/10) e Venezuela (14/10): Não convocado por estar suspenso pela mesma expulsão na Copa América.

Março de 2016 — Paraguai (29/03): Suspenso por amarelo recebido contra o Uruguai.

Maio e Junho de 2016 — Amistoso contra Panamá (29/05) e Copa América Centenário (jogos contra Equador, Haiti e Peru): Vetado pelo Barcelona, que autorizou sua participação apenas nos Jogos Olímpicos do Rio.

Outubro de 2016 — Venezuela (11/10): Suspenso por amarelo contra a Bolívia.

Janeiro de 2017 — Amistoso beneficente contra Colômbia (25/01): Lista formada apenas por atletas que atuavam no Brasil.

Junho de 2017 — Argentina (09/06) e Austrália (13/06): Tite deu férias ao jogador após longa sequência de jogos por clube e Seleção.

Março de 2018 — Rússia (23/03) e Alemanha (27/03): Lesionado com fratura no metatarso direito jogando pelo PSG.

Março de 2019 — Panamá (23/03) e República Tcheca (26/03): Lesionado, novamente por fratura no metatarso.

Junho e Julho de 2019 — Amistoso contra Honduras (09/06) e Copa América (15/06 a 07/07): Lesão ligamentar no tornozelo direito durante amistoso contra o Catar.

Novembro de 2019 — Argentina (15/11) e Coreia do Sul (19/11): Lesão na coxa esquerda.

Novembro de 2020 — Venezuela (13/11) e Uruguai (17/11): Convocado, mas cortado por dores nos adutores.

Julho de 2021 — Equador (04/07): Poupado por Tite na última rodada da fase de grupos da Copa América.

Outubro de 2021 — Venezuela (08/10): Suspenso por cartão amarelo contra o Peru.

Novembro de 2021 — Argentina (16/11): Cortado por queixas nos adutores.

Janeiro e Fevereiro de 2022 — Equador (27/01) e Paraguai (01/02): Lesionado no tornozelo.

Março de 2022 — Bolívia (29/03): Suspenso por cartão amarelo contra o Chile.

Novembro e Dezembro de 2022 — Copa do Mundo Suíça (28/11 e 02/08): não jogou contra Suíça e Camarões, pela fase de grupos da Copa, após voltar a sentir dores no tornozelo na estreia contra a Sérvia.

Março de 2023 — Marrocos (25/03): Fora por cirurgia no tornozelo, já como jogador do Al Hilal.

Junho de 2023 — Guiné (17/06) e Senegal (20/06): Recuperação pós-cirúrgica.

Novembro de 2023 — Colômbia (16/11) e Argentina (21/11): Fora da primeira convocação de Fernando Diniz, ainda pela cirurgia no tornozelo.

Todo o ano de 2024 — Dorival Júnior, ex-treinador de Neymar no Santos, nunca conseguiu convocá-lo para a Seleção. No entanto, durante a estadia, afirmou aguardar o retorno do jogador “100%” em 2025 — Dorival não resistiu ao cargo. Já Neymar ficou de fora de:

Amistosos em março contra Inglaterra e Espanha (23/03 e 26/03)

Amistosos em junho contra México e EUA (08/06 e 12/06)

Toda a Copa América (a partir de 24/06)

Eliminatórias em setembro, outubro e novembro: Equador e Paraguai (06/09 e 10/09); Chile e Peru (10/10 e 15/10); Venezuela e Uruguai (14/11 e 19/11)

Março de 2025 — Argentina (20/03) e Colômbia (25/03): Chegou a ser convocado por Ramon Menezes, mas sofreu lesão na coxa esquerda em partida pelo Santos contra o Bragantino nas quartas do Paulistão.

Junho de 2025 — Equador (05/06) e Paraguai (10/06): Carlo Ancelotti deixou Neymar fora de sua primeira convocação pela Seleção Brasileira, alegando que preferiu jogadores totalmente recuperados fisicamente. O atacante tinha condições de jogo, mas ainda terminava o tratamento de uma lesão na coxa esquerda.

