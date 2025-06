Ancelotti elogia seleção, fala em férias e se declara ao Brasil: ‘Passei 15 dias muito bonitos’

Classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil volta a campo em setembro | Foto:Reprodução

Carlo Ancelotti está há pouco mais de duas semanas no comando da seleção brasileira, mas já cumpriu o primeiro desafio da nova jornada: classificar o Brasil para a Copa do Mundo de 2026. A vaga veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, nesta terça-feira, na Neo Química Arena.

O treinador, que completou 66 anos neste dia 10 de junho, fez questão de demonstrar agradecimento pela maneira como foi acolhido pela torcida brasileira. Inclusive, ele foi homenageado com um mosaico escrito “parabéns, Carletto” antes da partida.

“Passei 15 dias muito bonitos. O recebimento do povo brasileiro, hoje no estádio, recebi muitas camisas de presente. Gostei muito do ambiente da CBF. Faltava só a vitória. Estou muito feliz”, disse o treinador, em entrevista coletiva após a partida.

Com a primeira missão cumprida, Ancelotti revelou que irá descansar nos próximos dias, algo que ainda não fez após emendar o trabalho no Real Madrid com a seleção. Ele afirmou que irá acompanhar o Mundial de Clubes, mas fez questão de elogiar o grupo com que trabalhou ao longo da última semana.

“Primeiro vou entrar de férias, depois vou observar o Mundial de Clubes e também outros jogadores que estão ao redor do mundo. Não há uma lista definitiva (para a Copa do Mundo), mas gostei muito dos jogadores que utilizei nesta primeira convocação”, disse o treinador.

Ancelotti foi questionado sobre a mudança no esquema da seleção. Ele desfez o esquema com três meio-campistas utilizado contra o Equador para armar a equipe com um quarteto no ataque. Ele vê a formação como mais uma opção a ser trabalhada pela comissão técnica, ressaltando a necessidade de todo o time se doar para fazer valer a proposta ofensiva.

“É um sistema que podemos utilizar, assim como o 4-3-3 utilizado contra o Equador. Hoje, o (Matheus) Cunha não era um centroavante, era um meia-atacante, ajudando mais como um 10”, explicou. “É muito importante a intensidade com a bola e sem. Para fazer a pressão é preciso correr”, destacou o italiano.

Apesar do placar magro e das poucas chances claras de gol, Ancelotti avaliou positivamente a atuação do Brasil. “Fizemos uma partida boa no primeiro tempo, diminuímos o ritmo na segunda parte, mas é normal. Precisamos melhorar, mas estou contente.”

Classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil volta a campo em setembro. A seleção recebe o Chile, dia 4, ainda sem local definido, e fecha a participação nas Eliminatórias contra a Bolívia, fora de casa, no dia 9. A CBF irá marcar amistosos após a Data Fifa para Ancelotti continuar a preparação do elenco para o Mundial.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/07:00:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...