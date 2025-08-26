Ancelotti explica caras novas na Seleção: “Quero conhecer outros”

Durante coletiva na sede da CBF, o técnico italiano justificou as mudanças como parte de sua estratégia para conhecer melhor o elenco disponível. Ancelotti foi direto ao explicar os critérios utilizados para as alterações. | Rafael Ribeiro / CBF

Nomes como Antony, Gerson e Ederson ficarão fora dos últimos compromissos oficiais da Seleção.

Carlo Ancelotti surpreendeu parte dos amantes do futebol brasileiro nesta segunda-feira (25) ao divulgar sua segunda lista de convocados para a Seleção Brasileira.

O técnico italiano promoveu mudanças significativas em relação à primeira convocação ao deixar de fora nomes de peso disponíveis como Antony, Gerson, Danilo e Ederson para os jogos contra Chile e Bolívia nas Eliminatórias.

A principal surpresa da convocação foi a ausência de jogadores que eram considerados titulares ou peças importantes do elenco. Entre os nomes que não aparecem na segunda lista de Ancelotti estão:

Antony (Manchester United);

Gerson (Zenit);

Andreas Pereira (Fulham, esperado pelo Palmeiras);

Danilo (Flamengo)

Carlos Augusto (Inter de Milão);

Lucas Beraldo (Paris Saint-Germain);

Léo Ortiz (Flamengo)

Ederson (Manchester City).

Durante coletiva na sede da CBF, o técnico italiano justificou as mudanças como parte de sua estratégia para conhecer melhor o elenco disponível. Ancelotti foi direto ao explicar os critérios utilizados para as alterações.

“Se falamos da lista, é uma lista que mudou um pouco da última convocação. Temos novos jogadores que estão agora. Na outra tinha nomes como Carlos Augusto, Lucas Beraldo, Lé Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gerson, Ederson, Antony e Vinicius (Jr)”, declarou o comandante.

O treinador deixou claro que as mudanças não questionam a qualidade técnica dos jogadores dispensados, mas refletem seu interesse em avaliar características pessoais e comportamentais de outros atletas.

“Por que não estão? Porque a ideia que tenho é conhecer os jogadores que estão agora. Novos jogadores que eu não conheço bem sobre o perfil de caráter e pessoal. Não é sobre o perfil técnico. Eu conheço todos esses jogadores. Todos. Eu quero conhecer outros que podem ajudar”, explicou Ancelotti.

Novos rostos ganham oportunidade

Com as mudanças promovidas pelo técnico italiano, novos jogadores terão a chance de mostrar trabalho na Seleção Brasileira. A estratégia de Ancelotti visa ampliar seu conhecimento sobre o elenco disponível, testando diferentes perfis em situações de jogo oficial.

As alterações na convocação são facilitadas pelo fato de o Brasil já estar classificado para a Copa do Mundo de 2026. Com a vaga assegurada, Ancelotti pode usar as duas últimas rodadas das Eliminatórias como laboratório para conhecer melhor seus comandados.

Compromissos contra Chile e Bolívia

A Seleção Brasileira enfrentará o Chile no Maracanã, na próxima quinta-feira (4) e depois viajará para El Alto para encarar a Bolívia, a 4.150 metros de altitude, no dia 9. Estes jogos servirão como teste para os novos convocados provarem seu valor.

Os confrontos nas Eliminatórias representam uma oportunidade valiosa para Ancelotti avaliar como os novos convocados se comportam em situações de pressão e responsabilidade pela camisa da Seleção.

Impacto das mudanças no planejamento para 2026

As alterações na convocação sinalizam que Ancelotti ainda está em processo de definição de sua base titular para a Copa do Mundo. Com seis amistosos programados até maio de 2026, o técnico terá tempo para testar diferentes combinações e perfis de jogadores.

A segunda convocação de Carlo Ancelotti marca um momento de transição e experimentação na Seleção Brasileira, com o técnico aproveitando a classificação antecipada para conhecer melhor as opções disponíveis e formar o grupo ideal para a Copa do Mundo de 2026.

Fonte: Lance! / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/08:05:29

