Anderson Torres tinha no armário proposta para mudar resultado da eleição

Segundo a Folha, o material indica de ter sido elaborado após a realização das eleições e teria objetivo de apurar abuso de poder, suspeição e medidas ilegais adotadas pela presidência do TSE antes, comandada por Alexandre de Moraes, durante e depois do processo. O decreto jamais foi publicado. (As informações são da Folha de S.Paulo).

O documento estava dentro de um armário na casa do ex-ministro, que virou secretário de segurança do DF, mas acabou exonerado após o 8 de janeiro. A apreensão foi feita na terça-feira (10).

A partir das buscas e apreensões determinadas à Polícia Federal, agentes encontraram na residência do ex-ministro Anderson Torres uma minuta (proposta) de decreto para que o então presidente Jair Bolsonaro (PL) instaurasse estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo seria tentar reverter o resultado da eleição em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se saiu vitorioso em outubro de 2022.

