André Silva decide de pênalti, e São Paulo vence o Grêmio pelo Brasileirão

Partida foi válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Os times se enfrentaram no estádio do Morumbis.

Nos embalos de sábado à noite, São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1. O jogo foi válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Aravena abriu o placar para o Imortal, após um deslize de Pablo Maia. No segundo tempo, com apenas três minutos, Arboleda empatou de cabeça.

Quase no fim do segundo tempo, a arbitragem marcou pênalti para o Tricolor Paulista. André Silva ficou responsável e deu a vitória para o time da casa.

Na tabela, o São Paulo chegou a nona colocação, com 12 pontos somados. Enquanto isso, o Grêmio está em 17º, na zona de rebaixamento, com nove pontos.

Como foi o jogo

A partida começou em ritmo acelerado. No primeiro lance, André Silva arriscou de fora da área e levou perigo à defesa do Grêmio. Os minutos iniciais foram dominados pelo Tricolor Paulista. Pouco depois, o atacante tentou novamente, mas parou na boa intervenção do goleiro Tiago Volpi.

O time de Zubeldía ganhou uma preocupação com apenas seis minutos de jogo. Marcos Antônio caiu sozinho, com dores, e teve que deixar o gramado de maca. Em seu lugar, entrou Pablo Maia.

O jogo seguiu. Do lado do Grêmio, o time gaúcho tentava algumas arrancadas, mas sentia bastante dificuldade em avançar e encontrar espaços. A posse de bola pertencia ao São Paulo.

Aos 32 minutos, Enzo Díaz cruzou para Luciano, que tentou chutar para o gol. A bola assustou, mas desviou em Jemerson. No minuto seguinte, o camisa 10 do Tricolor Paulista apareceu de novo, mas desta vez foi por cima.

Apesar do domínio do São Paulo durante boa parte do primeiro tempo, o Grêmio soube aproveitar a chance que teve. Aos 36 minutos, na primeira chegada mais perigosa, a equipe gaúcha abriu o placar. Pablo Maia errou um passe na saída de bola, Monsalve recuperou e tocou para Aravena, que finalizou com precisão para marcar.

O primeiro tempo terminou com vantagem de um gol para o Grêmio. No Morumbis, o time da casa desceu para o vestiário vaiado.

Na volta do intervalo, o Grêmio manteve a formação inicial. No São Paulo, Zubeldía optou por uma mudança ousada: tirou Pablo Maia para a entrada de Lucca. A resposta veio rápido. Aos três minutos, o Tricolor Paulista chegou ao empate. Enzo Díaz fez um cruzamento preciso, e Arboleda apareceu bem para cabecear e balançar as redes.

Após o empate, o clima começou a esquentar para ambos os lados. O Grêmio recebeu alguns amarelos por faltas duras em jogadores do São Paulo, com um princípio de desentendimento entre os jogadores após os 20 minutos da etapa final, quando Dodi deu um carrinho no Luciano.

O jogo seguiu truncado. Aos 27 minutos, Oscar apareceu e tentou finalizar dentro da área, mas a defesa de Volpi parou. O Grêmio chegou a assustar na sequência, mas a defesa paulista afastou também.

Aos 34 minutos da etapa final, o clima animou. Luciano foi derrubado por Camilo na área. Após a checagem de um lance envolvendo Jemerson e Arboleda, a arbitragem marcou pênalti para o São Paulo – confirmado pelo VAR. André Silva ficou responsável pela cobrança e bateu tranquilo.

Pela demora na análise, o jogo ainda teve dez minutos de acréscimo, mas a equipe da casa soube segurar o resultado.

O que vem por aí

O São Paulo volta a campo na terça-feira, dia 20 de maio, contra o Naútico. O jogo vale pela decisão na terceira fase da Copa do Brasil e acontece nos Aflitos, em Pernambuco. Pelo Brasileiro, o Tricolor Paulista joga no sábado, dia 24 de maio, contra o Mirassol, no Morumbis.

Quanto ao Grêmio, a equipe joga na terça, também pela Copa do Brasil, mas contra o CSA. A partida acontece em casa. No Brasileiro, volta a campo no domingo, dia 25, contra o Bahia.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X GRÊMIO

9ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 17 de maio, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Aravena (0-1), Arboleda (1-1), André Silva (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Villasanti, Jemerson, Dodi, Volpi (Grêmio), Pablo Maia, Luciano, Zubeldía (São Paulo)

🟥 Cartão vermelho: –

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Alisson, Marcos Antônio (Pablo Maia) (Lucca) e Oscar (Bobadilla); Luciano, Lucas Ferreira (Cédric) e André Silva.

GRÊMIO (Técnico: Sidnei Lobo)

Tiago Volpi; João Pedro (Ronald), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti (Camilo); Alysson (Pavon), Monsalve (Arezo) e Aravena (Amuzu); Braithwaite.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

📺 VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

