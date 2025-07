Andressa Urach é flagrada aos beijos com Nego Di e esposa

Pela manhã, a dona do Super Urach fez novas publicações, deitada na cama, e enalteceu a festa e o encontro quente com o casal no evento.

Mais uma vez, a criadora de conteúdo adulto Andressa Urach virou discussão. Depois de gravar com o pai e a ex-sogra, a ex-Fazenda foi flagrada aos beijos com Nego Di e a esposa em um evento privado em Porto Alegre (RS), na madrugada desta quarta-feira (16).

