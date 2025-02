Andressa Urach ‘perde’ DIU ao gravar filme adulto com ator dotado

Foto: Reprodução | Maximo Garcia foi o responsável por “retirar” o DIU da influenciadora pornô.

A influenciadora pornô, Andressa Urach contou nas redes sociais que perdeu o DIU (Dispositivo Intrauterino) durante a gravação de conteúdo adulto com o ator dotado, Maximo Garcia. Urach disse, numa publicação do Instagram, que “sempre busca superar expectativas e entregar o melhor”. Além disso, ela contou que o conteúdo com Maximo foi uma experiência inovadora: “Essa gravação foi intensa e desafiadora”. Em relação à questão do DIU, ela acalmou os fãs: “Fiquem tranquilos, já cuidei de tudo e estou ótima”.

Nos comentários da publicação, uma pessoa falou “A Andressa tem muito bom gostoso né? Vamos ser claros hahaha”. Outra pessoa brincou: “Admiro a sua coragem e elasticidade”.

“Realizando os gostos de muitas mulheres e homens”, disse um fã. Os comentários sobraram até para o ex-namorado de Andressa Urach, Cassiano França: “Agora sim você tá com um homem, não com aquele de 18 anos”.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2025/12:44:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...