Angelina Jolie visita o Brasil e passa 3 dias na pousada“Rio Azul”, na cidade de Novo Progresso, Pará.

Angelina Jolie surpreendeu seus fãs brasileiros ao desembarcar no Brasil no começo deste mês de abril. A atriz estadunidense, de 49 anos de idade, se hospedou na pousada Rio Azul Jungle Lodge, que fica em uma reserva da Amazônia, localizada na cidade de Novo Progresso, no Pará. Durante a visita, ela conversou com Raquel Machado, presidente do Instituto Líbio e responsável pela pousada, sobre a preservação ambiental e o desejo de retornar ao local com os filhos: Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox e Vivienne.

A pousada em questão é a “Rio Azul Jungle Lodge”, que fica em uma reserva da Amazônia, na cidade de Novo Progresso, Pará. Além de ser responsável pela pousada, Raquel também é presidente do Instituto Líbio, que cria e administra reservas privadas focadas em proteger a biodiversidade e os ecossistemas naturais. O instituto gerencia sete refúgios de vida silvestre e está presente em quatro biomas brasileiros, focando na conservação ambiental, ecoturismo e pesquisa científica.

A atriz, conhecida por seu engajamento em causas humanitárias e ambientais, também falou sobre a importância de ajudar a proteger a região amazônica. Jolie, que há décadas apoia causas humanitárias e de direitos humanos, além de atuar na conservação ambiental no Camboja há mais de 20 anos.

Angelina Jolie e Cacique Raoni falaram com Raquel Machado, presidente do instituto, sobre as ameaças causadas pelo desmatamento e à expansão do plantio de soja que atinge a região.

O Instituto Líbio atua na criação e administração de reservas privadas, com foco na conservação ambiental, no desenvolvimento do turismo ecológico e no incentivo à pesquisa científica. Presente em quatro biomas brasileiros e responsável por sete refúgios de vida silvestre, o instituto tem como objetivo proteger a biodiversidade e assegurar a preservação da fauna e dos ecossistemas naturais.

Locais visitados por Angelina Jolie no Brasil

Durante sua estadia no país, a agenda de Jolie foi intensa. Além da experiência amazônica, a atriz também foi ao município de Peixoto de Azevedo, no norte Mato Grosso, para conhecer a aldeia Piaraçu, localizada na Terra Indígena Capoto-Jarina, no Parque do Xingu. Nessa visita, a atriz esteve com o cacique Raoni Metuktire e outras lideranças Kayapó, junto com a organização “Re:wild”, que faz um trabalho de preservação da vida selvagem.

No dia seguinte, 3 de abril, Angelina seguiu para São Paulo, onde teve uma importante reunião com a Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. A pauta da reunião foi sobre a proteção das populações indígenas e seus territórios.

Angelina também dedicou seu tempo para visitar o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, ONG localizada na Zona Leste de São Paulo, onde foi fotografada ao lado da deputada estadual Thainara Faria, do Partido dos Trabalhadores.

Presentes recebidos pela atriz

Como forma de intercâmbio cultural e agradecimento aos esforços ligados ao meio ambiente e direitos humanos, Angelina Jolie recebeu presentes simbólicos durante suas visitas. A ministra Sônia presenteou a atriz com um colar feito de sementes de “tiririca”, planta tradicional do povo Guajajara do Maranhão, simbolizando a conexão com a terra e o respeito pelas raízes ancestrais.

Na sexta-feira, dia 4 de abril, a atriz foi agraciada com uma peça artesanal criada pelo estilista indígena brasileiro, Maurício Duarte. A faixa de arumã, que foi confeccionada a mão em parceria com artesãos da Cestarias Indígenas Curipaco, foi produzida em São Gabriel da Cachoeira. O presente carrega o valor da cultura e da arte dos povos originários da Amazônia, região que visivelmente a encantou e para onde agora planeja um retorno especial ao lado de seus filhos.

Angelina Jolie deseja retornar à reserva da Amazônia com os filhos

Na última quarta-feira (02), Angelina Jolie pisou pela primeira vez em terras brasileiras. Sua passagem pelo Brasil foi rápida, mas deixou a atriz e cineasta com desejo de retornar em breve. Durante a conversa que teve com Raquel Machado, responsável pela pousada que a atriz ficou hospedada, Angelina expressou sua vontade de retornar à região amazônica acompanhada por seus filhos, para compartilhar essa experiência com sua família.

