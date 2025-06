Anitta cancela show e revela diagnóstico de infecção severa

Anitta cancela agenda de compromissos após diagnóstico de infecção. | Reprodução

Cantora de 32 anos enfrenta tratamento com antibióticos intravenosos e lamenta adiamento de compromissos.

Uma das cantoras mais conhecidas da música brasileira, Anitta precisou interromper a agenda por um problema de saúde grave. A cantora de 32 anos revelou que está em tratamento de uma infecção bacteriana severa, o que a obrigou a cancelar a estreia dela no São João de Campina Grande, evento tradicional e um dos mais aguardados do ciclo junino no país.

O anúncio foi feito oficialmente pela equipe da artista. Além disso, a própria Anitta usou as redes sociais para conversar diretamente com os fãs sobre o momento delicado que está enfrentando.

“Estou vindo aqui mandar esse áudio para vocês porque a gente teve que informar que, infelizmente, não vai ser dessa vez meu primeiro São João de Campina Grande. Nem preciso dizer pra vocês que estou triste. Tem sido um ano desafiador pra mim nesse sentido, dos compromissos, de alguns cancelamentos”, desabafou a cantora.

Anitta explicou ainda que está em tratamento com antibióticos intravenosos para controlar a infecção que a afeta há alguns dias.

“Eu tô com uma infecção bacteriana severa, bem complicada, que já estava há alguns dias, mas eu tinha certeza absoluta que até hoje eu estaria bem. Estou recebendo tratamento, recebendo antibióticos na veia. Está tudo sobre controle, mas o tratamento é lento. Eu sei que vai ficar tudo bem, que eu tenho a torcida de vocês”, afirmou.

Além do show cancelado no São João, Anitta também teve que desistir de participar de um evento ambiental no Rio de Janeiro, que contaria com as ministras Sonia Guajajara e Marina Silva.

No início de 2024, a artista já havia cancelado a apresentação no festival Coachella, nos Estados Unidos, alegando “motivos pessoais inesperados”, decisão que causou reações diversas entre os seguidores dela.

Ouça os áudios de Anitta:

Anitta informou em seu canal de transmissão que está com uma infecção bacteriana e precisando tomar antibióticos na veia pic.twitter.com/Qp0G1RHpN5 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 16, 2025

