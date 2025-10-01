Anitta confirma ‘Ensaios da Anitta’ em Belém; confira a data

A apresentação em Belém do Pará já tem data marcada. Saiba mais detalhes a seguir

(Foto: Reprodução)

Os fãs de Belém da cantora Anitta têm motivos para ficarem felizes! A artista pop mais influente do Brasil acaba de confirmar que a capital paraense está na rota do seu aguardado projeto “Ensaios da Anitta” em 2026. A apresentação em Belém do Pará já tem data marcada. Saiba mais detalhes a seguir.

O que é o “Ensaios da Anitta”?

Para quem ainda não conhece, os “Ensaios da Anitta” são uma das turnês mais esperadas do verão brasileiro. O projeto é uma espécie de pré-Carnaval comandado por Anitta, reunindo grandes sucessos da cantora, participações especiais e uma explosão de ritmos e cores que celebram a cultura brasileira. Cada edição traz um tema diferente e figurinos ousados, além de um clima de festa que arrasta multidões.

Quando será o “Ensaios da Anitta” em Belém?

A confirmação da data em Belém reforça o carinho de Anitta pelo Norte do Brasil e promete movimentar o calendário de eventos da cidade. O show está marcado para o dia 10 de janeiro de 2026 e deve ocorrer em um local ainda a ser divulgado, mas a expectativa é de casa cheia e ingressos esgotados em poucos dias.

Além de Belém, o “Ensaios da Anitta” costuma passar por outras capitais, como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza, sempre trazendo surpresas, figurinos marcantes e um setlist cheio de hits, como “Envolver”, “Vai Malandra” e “Bang”, entre outros.

Como comprar ingresso para o “Ensaios da Anitta”?

A venda de ingressos terá duas datas, sendo uma exclusiva para clientes do cartão Mercado Pago e outra para o público em geral:

04/10 – Pré-venda oficial exclusiva para clientes com cartão de crédito do banco digital do Mercado Pago

06/10 – Abertura de vendas oficial

Fonte: O Liberal

