Foto: Divulgação / Ian Jones | Anitta participou do do 13º Prêmio Cultural Liberatum, que celebra a trajetória e o ativismo do líder indígena Kayapó, referência mundial na luta pela preservação da Amazônia

Anitta se encontra com Rei Charles 3º em cerimônia na Inglaterra

Anitta marcou presença ao lado do Rei Charles 3º e do Cacique Raoni em um evento voltado a soluções sustentáveis, realizado na quarta-feira (15), em Londres.

A cerimônia fez parte do 13º Prêmio Cultural Liberatum, que celebrou a trajetória e o ativismo do líder indígena Kayapó, referência mundial na luta pela preservação da Amazônia.

A artista brasileira participou como coanfitriã da premiação, representando o país ao lado de nomes de peso do cenário internacional. O encontro, promovido pela organização Liberatum -fundada pelo próprio monarca britânico em 2020-, reuniu cientistas, empresários, celebridades e representantes de comunidades tradicionais para discutir a transição rumo a uma bioeconomia circular baseada na natureza.

Durante o evento, Anitta cumprimentou o Rei Charles e destacou a relevância da causa ambiental.

A noite foi marcada por homenagens a Raoni, reconhecido por sua atuação internacional em defesa dos povos originários e das florestas. Entre os convidados estavam nomes como Martin Scorsese, Bianca Jagger, Paris Jackson, Chioma Nnadi (editora-chefe da British Vogue) e Rossy de Palma, embaixadora da UNESCO para Diversidade Cultural.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/14:35:08

