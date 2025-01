Aniversário de Belém: shows de Zé Vaqueiro, Wanderley Andrade, Zaynara, Carabao e mais estão na programação

Zé Vaqueiro, Wanderley Andrade, Zaynara e Carabao estão entre as atrações dos shows em celebração do aniversário de Belém. — Foto: Tessyo Paiva / Divulgação

Comemoração ocorrerá na sexta-feira (10) e no sábado (11).

Belém vai completar 409 anos no próximo domingo (12), e a cidade terá uma programação cultural com vários shows, que promete celebrar a riqueza artística da região e reunir milhares de pessoas no Portal da Amazônia, no Jurunas, bairro da periferia da capital.

Segundo a prefeitura, a programação ocorrerá no dia 10 e 11 e terá atrações regionais como Grupo I Love Pagode, a aparelhagem Carabao, Wanderley Andrade, Markinho Duran, Lia Sofia, Zaynara, Frutos do Pará, Grupo Mistura Regional, Mano IO e Mc Dourado.

Um dos destaques da festa será o show do cantor Zé Vaqueiro. A gestão municipal informou que a presença do artista nacional foi viabilizada por meio de uma parceria com o Ministério do Turismo, sem custos para a prefeitura local.

Artistas e bandas que se apresentarão:

10 de janeiro (sexta-feira)

Grupo I Love Pagode

Wanderley Andrade

Aparelhagem Carabao

DJ Billy Brasil se apresenta durante os intervalos.

Markinho Duran

Zaynara

Lia Sofia

Queima de fogos

DJ Billy Brasil

11 de janeiro (sábado)

Zé Vaqueiro

Mano IO

Frutos do Pará

Grupo Mistura Regional

DJ Billy Brasil

