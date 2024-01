Ano letivo começa na segunda-feira (29) nas escolas públicas do Pará

De 6 a 18 de janeiro, o Governo do Pará realizou o processo de Matrícula 2024 para novos estudantes, ou seja, que ainda não possuem vínculo com a rede pública de ensino do Pará. As mais de 85 mil inscrições, pela primeira vez, foram realizadas de maneira 100% online, ou seja, exclusivamente no site de matrículas que foi criado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

De acordo com a Secretaria, foram disponibilizadas vagas para todos os níveis e modalidades da educação básica para escolas estaduais e tecnológicas do Estado. Para os estudantes que já são da rede pública estadual de ensino, a rematrícula foi realizada pela própria escola.

Aproximadamente 59 mil matrículas foram efetivadas pelo sistema integrado, que facilitou o ingresso de estudantes de redes municipais na rede estadual. Ação é necessária quando as escolas da rede municipal não ofertam a etapa de ensino a ser cursada. O processo integrado de matrículas começou no início de dezembro, em parceria com as secretarias municipais de educação que aderiram ao chamamento da Seduc.

Ano letivo de 2024

No Pará, o ano letivo de 2024 é marcado pelo aumento de 100% de vagas em escolas de tempo integral, que começa no dia 29 deste mês. São 33 novas escolas no modelo de ensino integral e mais de 17,7 mil novas vagas, totalizando 35,9 mil vagas integrais na rede estadual de ensino.

“Para 2024, fortalecemos o programa com um aumento superior a 100% nas vagas disponíveis, e vamos seguir fazendo mais. O ensino integral é fundamental para que nossos estudantes tenham maiores condições de formação e desenvolvimento na educação básica. Estamos, e seguiremos, ampliando a quantidade de escolas nesse formato para que a maior quantidade possível de estudantes tenham acesso a esse modelo de ensino que muda a vida, que abre portas para o futuro”, explicou o secretário.

Volta às aulas – O primeiro bimestre acontecerá de 29 de janeiro a 12 de abril; o segundo de 15 de abril a 28 de junho. Já as férias escolares acontecerão de 01 a 31 de julho, com todos retornando para o terceiro bimestre de 01 de agosto a 04 de outubro. Por fim, o quarto bimestre acontecerá de 07 de agosto a 20 de dezembro.

