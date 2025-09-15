VÍDEO: Antes de atropelar e matar jovem, em Santarém suspeito teria dito que ‘daria susto’ em vítima, diz família

Pessoas aglomeradas no local onde Elayne Cristina foi atropelada; do outo lado da pista, a motocicleta ficou caída na calçada após atingir carro de passeio — Foto: Reprodução / Redes sociais

A Polícia Civil informou que todas as versões serão investigadas e um inquérito foi instaurado para esclarecer os fatos do acidente. Elayne caminhava com a filha quando foi atropelada e morta.

A Polícia Civil iniciou as investigações para esclarecer os fatos relacionados a um acidente que resultou na morte de uma jovem de 24 anos na madrugada de quinta (11) em Santarém, no oeste do Pará. Familiares tiveram acesso à outras informações sobre o caso, inclusive relatos do suspeito de ter provocado o atropelamento.

Elayne Cristina da Silva Dias, de 24 anos, caminhava pela avenida Quixadá com a filha de 8 anos quando foi atropelada por um motociclista. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O tio de Elayne, Antonio Junior, contou em entrevista à imprensa que testemunhas relataram à família que o suspeito estava consumindo bebida alcoolica em uma distribuidora no momento que a jovem e a filha passaram pelo local.

Ainda segundo o relato de testemunhas à família, o suspeito teria “mexido” com a jovem, mas ela não teria dado confiança. Irritado por ter sido rejeitado, o suspeito teria dito a amigos que daria um susto na jovem.

Posteriormente o suspeito pegou a motocicleta e saiu em direção de Elayne. A jovem foi atropelada e o suspeito perdeu o controle da moto e bateu em um carro que estava estacionado na contramão da avenida.

Ainda segundo familiares, a jovem era uma boa pessoa e uma boa mãe. Antes da morte, Elayne teria passado a noite anterior e o dia inteiro no hospital com a mãe.

Ao chegar em casa, a jovem foi convidada por amigos para jogar bola em uma arena da avenida Quixadá. O atropelamento aconteceu quando ela já estava retornando para casa, após o jogo de futebol com amigos.

O Delegado Jair Castro da Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado e um inquérito por portaria foi instaurado. A polícia solicitou exames e aguarda os laudos relacionados à vítima, ao suspeito e ao local do acidente pra esclarecer todos os fatos.

Ainda segundo o delegado, todas as versões apresentadas por testemunhas e familiares serão criteriosamente investigadas para que a família e a população tenham uma resposta sobre o caso.

