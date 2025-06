ANTT anuncia novos valores de pedágios na BR-163; praça de Trairão terá redução e isenção para veículos leves

Foto:Reprodução | Após cinco meses de espera, Deliberação publicada autoriza mudanças nas tarifas nas rodovias concedidas à Via Brasil BR-163; usuários com TAG têm 5% de desconto.

Após quase cinco meses de espera, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou nesta terça-feira (10) a Deliberação nº 182/25, que define a alteração nas tarifas de pedágio das rodovias BR-163 e BR-230, nos estados do Mato Grosso e Pará, sob concessão da Via Brasil BR-163.

A principal novidade é a redução da tarifa na praça de pedágio de Trairão (PA), no km 642, que passará a cobrar R$ 75,20 por eixo comercial, além da isenção total para veículos com até quatro eixos de rodagem simples, como motocicletas, carros de passeio, ônibus e caminhões de menor porte. A medida deve agradar especialmente aos caminhoneiros que utilizam o trecho.

A mudança entra em vigor à 0h do dia 10 de agosto, como consequência da conclusão de mais uma etapa de melhorias no trecho entre Guarantã do Norte (MT) e Miritituba (PA), conforme previsto no Programa de Exploração da Rodovia (PER). A autorização foi publicada no Diário Oficial da Uniãode quarta-feira (9).

Tarifas na praça de Trairão (PA)

Tipo de veículo Tarifa

Motos Isento

Carros de passeio Isento

Veículos com até 4 eixos de rodagem simples Isento

Veículos com mais de 4 eixos (rodagem dupla) R$ 66,20 (por eixo)

Os veículos isentos devem passar pelas cabines para registro, caso não tenham o TAG instalado. Quem possuir o sistema de pagamento automático pode utilizar normalmente as pistas automáticas.

Aumento nos pedágios de Cláudia e Guarantã do Norte (MT)

Em contrapartida, as tarifas nas praças de Cláudia (km 897) e Guarantã do Norte (km 1.089), ambas no Mato Grosso, terão reajuste. Os novos valores são:

Tipo de veículo Eixos Rodagem Valor (Cláudia e Guarantã)

Automóvel, caminhonete, furgão 2 Simples R$ 10,40

Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 Dupla R$ 20,80

Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 Simples R$ 15,60

Caminhão, caminhão-trator com semirreboque, ônibus 3 Dupla R$ 31,20

Automóvel/caminhonete com reboque 4 Simples R$ 20,80

Caminhão com reboque / caminhão-trator com semirreboque 4 Dupla R$ 41,60

Caminhão com reboque / caminhão-trator com semirreboque 5 Dupla R$ 52,00

Caminhão com reboque / caminhão-trator com semirreboque 6 Dupla R$ 62,00

Caminhão com reboque / caminhão-trator com semirreboque 7 Dupla R$ 72,80

Caminhão com reboque / caminhão-trator com semirreboque 8 Dupla R$ 83,20

Caminhão com reboque / caminhão-trator com semirreboque 9 Dupla R$ 93,60

Motocicletas, motonetas, triciclos, bicicletas motorizadas 2 Simples R$ 5,20

Formas de pagamento e descontos

A concessionária Via Brasil BR-163 oferece 5% de desconto para veículos comerciais que utilizam TAGs de pagamento automático. As marcas aceitas são:

• Sem Parar – 3003-7367 | semparar.com.br

• ConectCar – 4020-2227 | conectcar.com.br

• Veloe – 3003-3510 | veloe.com.br

• Move Mais – 3003-7651 | movemais.com.br

• Taggy – taggy.com.br

• DBTrans (para transportadoras) – 4003-3828 | dbtrans.com.br

Além disso, os pedágios também aceitam dinheiro e cartão de débito. A empresa recomenda priorizar o uso de moedas para facilitar o troco.

Estrutura de apoio ao usuário

A Via Brasil disponibiliza uma ampla estrutura de atendimento, com:

• Atendimento 24 horas

• 5 ambulâncias

• 23 viaturas de inspeção

• 4 guinchos leves e 4 pesados

• 4 veículos de combate a incêndio

• 4 caminhões para recolhimento de animais

• 20 painéis móveis de mensagens e 17 fixos

Locais de pedágio

• Cláudia (MT) – Km 897

• Guarantã do Norte (MT) – Km 1.089

• Trairão (PA) – Km 636

Bases de atendimento

• Cláudia (MT) – Km 897

• Novo Progresso (PA), divisa MT/PA – Km 0,6

• Novo Progresso (PA) – Km 293

• Itaituba (PA) – Km 604

Canais de atendimento ao usuário

• Central de atendimento: 0800-5000-163

• Aplicativo para Android e iOS

• E-mail: ouvidoria@viabrasilbr163.com.br

• Site: viabrasilbr163.com.br

• Correspondência: Av. das Sibipirunas, 2.957, Setor Comercial, CEP 78550-031, Sinop (MT)

• Totens de autoatendimento nas bases

Fonte: Via Brasil BR-163/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2025/16:55:21

