Anunciadas as vencedoras do concurso “Lata Mais Bonita do Brasil”

Após três meses de votação, torcida e muita ansiedade, a espera acabou. Foram anunciadas as vencedoras da terceira edição do concurso “Lata Mais Bonita do Brasil”. A versão 2023 da premiação, que celebra o talento, a inovação e a criatividade impressos nas latinhas, concretizou o sucesso do mercado cervejeiro da região sudeste do Brasil, com São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro conquistando as primeiras posições do ranking nacional.

As latas mais bonitas do Brasil

A cerveja West Coast IPA Complô, da cervejaria complô, de São Paulo, foi eleita a lata mais bonita do Brasil. O design arrojado e convidativo da latinha levou a maioria dos votos. Já a criatividade e beleza da Furst Pilsen Lite, da cervejaria Furst, renderam o segundo lugar à cervejaria mineira. A capital carioca conquistou a terceira colocação com a cerveja Hockney’s Dreamscaspe, da cervejaria Hocus Pocus, que arrebatou votos pela ilustração única.

Com o prêmio em mãos, os vencedores celebraram a conquista e destacaram a importância da premiação para o setor.



“O prêmio vem coroar todas as nossas apostas desde que começamos, em 2018. Desde lá, já olhávamos a lata como um diferencial. Fomos a primeira cervejaria da região a ter 100% dos nossos produtos vendidos em lata. Acreditamos demais no potencial sustentável da lata, que possibilita reciclagem infinita. Além disso, a lata é um quadro em branco que convida a explorar as capacidades criativas e entregar um produto diferenciado ao consumidor”, comentou José Marcondes Neto, da cervejaria complô.

Paulo Leite, da cervejaria Furst, também destacou como o resultado pode influenciar a rotina dentro da cervejaria. “Para nós, que somos do interior de Minas Gerais, conquistar uma premiação deste patamar nos dá mais motivação para continuarmos trabalhando com amor e paixão”

Barbara Fragoso, da Hocus Pocus, comentou sobre como o prêmio motiva o consumidor a optar cada vez mais por um produto altamente sustentável.

“Estamos muito felizes em participar do concurso, que realmente valoriza a criação artística do mercado cervejeiro e é um incentivo ainda maior para o consumo em lata, o que é super importante e estratégico para avançarmos na agenda ambiental aqui no Brasil”, detalhou.

Sustentabilidade e inovação pautaram o evento em 2023

No evento de premiação, realizado no Instituto da Cerveja, em São Paulo, Cátilo Cândido, presidente executivo da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), organizadora do concurso e responsável pelo envasamento de mais da metade de toda cerveja produzida no Brasil, celebrou os índices registrados na edição 2023 do concurso.

“Este ano, foram inscritos 237 rótulos de 85 cervejarias, de 13 estados brasileiros. Estamos bastante orgulhosos dos resultados que conquistamos e de termos a oportunidade de reconhecer e celebrar o potencial criativo e inovador que envolve o processo de fabricação das latas”, observou.

Ao lado do executivo, o presidente da Abracerva, Giba Tarantino, destacou o momento histórico para as associações e marcas envolvidas.

“A parceria com a Abralatas foi fundamental em todas as etapas desta premiação. Aproveitar para reforçar também valor do concurso, que nos permitiu mostrar que, além de planejar, executar ações efetivas com empresas que olham para a pauta da diversidade de forma séria, faz diferença e gera impacto positivo.”

Ainda na premiação, Cátilo destacou também a importância da agenda sustentável que envolve esta iniciativa para inspirar projetos semelhantes no país.

“Somos o 4º maior mercado mundial de latas de alumínio para bebidas, colocação que reforça a importância e pertinência de investir cada vez mais em iniciativas de impactos socioambientais positivos, principalmente dentro da nossa indústria. A lata de alumínio é a embalagem mais sustentável do mercado. Estamos falando de um produto com potencial de reciclagem infinito, que é o símbolo da economia circular. Além disso, é uma embalagem extremamente versátil, que possibilita implementar formatos diferenciados e esse prêmio celebra os talentos que criam peças que convidam a uma experiência de consumo inesquecível no primeiro olhar”, concluiu.

Apoiadores

O Prêmio conta com os apoios do Sindicato Nacional da Indústria Cervejeira (Sindcerv), Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo (Aprolúpulo), Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), Federação Brasileira das Cervejarias Artesanais e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), e parceria com o Guia da Cerveja, Revista da Cerveja e Mondial de La Bière.

