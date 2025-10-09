Anvisa alerta para posts falsos de distribuição de Mounjaro no SUS

Foto: Reprodução | Anvisa identifica perfis falsos que simulam canais oficiais e oferecem Mounjaro gratuito no SUS para enganar pacientes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alertou nessa terça-feira (7/10) para que consumidores fiquem atentos contra falsos anúncios nas redes sociais envolvendo uma distribuição irreal do medicamento Mounjaro no Sistema Único de Saúde (SUS).

O remédio, cujo princípio ativo é a tirzepatida, é usado para tratamento da obesidade e da diabetes tipo 2 e ganhou fama por promover perdas de peso de até 20% em seus usuários, mas o tratamento pode chegar a custar até R$ 4 mil mensais por paciente e não foi aprovado para ser distribuído pelo SUS.

As publicações dos golpistas prometem acesso gratuito ao remédio “após cadastro” em links suspeitos, para recolhimento de dados das pessoas. Os anúncios imitam páginas institucionais e utilizam endereços eletrônicos semelhantes aos oficiais, como “gov.anvisa.org”, que não pertence à agência.

Imagem mostra anúnciou falso de venda de Mounjaro que foi denunciado pela Anvisa

Em nota, a Anvisa reforçou que não comercializa medicamentos nem intermedia sua distribuição. “Esses anúncios são falsos. A agência não vende, distribui ou indica pontos de venda. Os sites que prometem Mounjaro gratuito são tentativas de fraude”, informou o comunicado.

Mounjaro não faz parte do SUS

No Brasil, o Mounjaro é de uso controlado e só pode ser adquirido em farmácias autorizadas, mediante prescrição médica. A farmacêutica que produz o medicamento, Eli Lilly, também alertou contra farmácias que supostamente vendem versões manipuladas ou genéricas do medicamento, que também são falsas.

A endocrinologista Alessandra Rascovski, diretora clínica da Atma Soma, explica que a tirzepatida ainda tem acesso restrito no país. “O valor elevado é um fator que limita a democratização do tratamento. Esses fármacos não estão disponíveis na rede pública de saúde”, afirma.

Segundo a médica, políticas públicas são essenciais para ampliar o acesso, mas ainda dependem de negociação. “É preciso adotar tratamentos modernos no SUS, para que mais pessoas possam utilizá-los de forma segura e sob acompanhamento médico”, diz.

Falsas ofertas ampliam risco à saúde

A Anvisa reforça que o uso de medicamentos comprados em canais não regularizados representa risco grave. Além da possibilidade de fraude financeira, há perigo de exposição a produtos falsificados, sem controle de qualidade e com formulações desconhecidas.

“Somente farmácias e drogarias licenciadas podem comercializar o Mounjaro”, destacou a agência. Quem encontrar postagens suspeitas deve evitar clicar nos links e registrar denúncia pelos canais oficiais da Anvisa e das redes sociais onde eles forem encontrados.

