Anvisa emite alerta sobre risco de botulismo associado ao uso de botox

(Foto: Reprodução) – Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Anvisa solicitou que as empresas incluam na bula o risco de que a toxina botulínica pode afetar áreas distantes do local da injeção

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta, nessa quarta-feira (13/3), sobre os riscos relacionados ao uso da toxina botulínica, comum em procedimentos terapêuticos e estéticos, como o botox.

O comunicado destaca a importância de que esses procedimentos sejam realizados apenas por profissionais qualificados e em locais autorizados pela vigilância sanitária. A Anvisa também orienta que os pacientes verifiquem se o produto é aprovado e dentro da validade.

Recentemente, a agência recebeu notificações de dois casos de botulismo associados ao botox. Após análise de dados nacionais e internacionais, a Anvisa determinou que as bulas dos medicamentos incluam informações sobre os riscos de a toxina afetar áreas distantes do local da aplicação, provocando sintomas graves de botulismo.

“A toxina botulínica pode atingir regiões além do ponto de aplicação e causar sintomas graves, que podem aparecer horas ou semanas após a injeção”, alerta a Anvisa.

A toxina botulínica, produzida pela bactéria Clostridium botulinum, é amplamente usada em tratamentos médicos e estéticos, como a redução de rugas. Porém, em casos de administração inadequada ou reações inesperadas do organismo, o usuário pode desenvolver botulismo, uma doença grave que pode levar à paralisia muscular e até à morte.

O que fazer caso apresente sintomas?

Os sintomas iniciais de botulismo incluem visão borrada, pálpebras caídas, fala arrastada e dificuldades para engolir e respirar. Em casos mais graves, a paralisia pode se espalhar para todo o corpo. O tratamento imediato com antitoxina botulínica é essencial para evitar complicações mais graves.

“Qualquer suspeita de evento adverso deve ser notificada à Anvisa por meio do sistema VigiMed, acessível a todos, mesmo que não tenha certeza da relação com o medicamento. O órgão reforça que a notificação de eventos adversos é essencial para identificar novos riscos, atualizar o perfil de segurança dos medicamentos e desenvolver medidas corretivas quando necessário”, orienta a agência.

Recomendações da Anvisa

A Anvisa reforça que apenas produtos aprovados pelo órgão devem ser utilizados e sempre dentro do prazo de validade. A regularidade de uma toxina botulínica pode ser consultada pelo sistema da agência, utilizando informações como nome do produto ou CNPJ do fabricante.

A aplicação deve ser realizada exclusivamente por profissionais habilitados em serviços de saúde autorizados pela vigilância sanitária local. O paciente também tem o direito de ser informado sobre o procedimento e deve verificar dados como marca do produto, lote e validade antes da aplicação.

Profissionais de saúde também devem questionar os pacientes sobre histórico de aplicações anteriores e garantir que os intervalos recomendados sejam respeitados para maior segurança.

