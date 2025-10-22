Anvisa informa proibição de pimenta popular no Brasil; confira

Marca que faz molho de pimenta está suspensa | Reprodução/Canva

Produto da marca Ubon apresentou substância não declarada no rótulo e deve ser retirado de circulação em todo o país.

O brasileiro tem no tempero um dos segredos da sua culinária, e o molho de pimenta é presença garantida nas mesas de norte a sul do país. Mas um dos produtos populares do tipo precisou ser recolhido às pressas após resultados laboratoriais apontarem risco à saúde dos consumidores.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição e o recolhimento do lote 4512823 do Molho de Pimenta Extra Forte da marca Ubon, que é fabricado pela empresa Magalhães e Ferraz Ltda. (Temperos Cali).

A decisão foi publicada pela Anvisa no último dia 27 de agosto de 2025, por meio da Resolução-RE nº 3.283, que confirma a suspenção e a comercialização, distribuição e uso do produto em todo o território nacional.

A medida foi tomada depois que o Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF) identificou a presença de 31,4 mg/kg de dióxido de enxofre no molho, substância que não constava no rótulo do produto. O composto químico, quando não declarado, pode causar reações adversas em pessoas sensíveis, especialmente aquelas com alergias respiratórias ou asma.

Em nota, a Anvisa alertou que consumidores que tenham adquirido o produto devem interromper o uso imediatamente e procurar o fabricante para devolução ou reembolso. O órgão também reforçou a importância de verificar o número do lote antes do consumo e de denunciar irregularidades nos canais oficiais de atendimento.

A agência destacou ainda que ações como essa reforçam a vigilância sobre a segurança alimentar no país, assegurando que todos os produtos industrializados cumpram rigorosamente as normas de rotulagem e controle sanitário, uma medida essencial para proteger a saúde pública e manter a confiança do consumidor.

Fonte: TV Foco e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/08:45:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...