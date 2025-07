Anvisa proíbe 5 sorvetes por risco a alérgicos; veja quais

Suspensão imediata ocorreu devido a falhas graves na rotulagem dos produtos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda, distribuição e importação de cinco sorvetes da marca AICE no Brasil. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (10) e está relacionada a falhas graves na rotulagem dos produtos.

Durante fiscalização, a Anvisa identificou a ausência da informação sobre o corante tartrazina na embalagem de alguns produtos. A substância pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis e, por isso, sua presença deve ser obrigatoriamente destacada no rótulo.

Além disso, no sabor Berry Chocomax, foi detectada a presença de amendoim sem qualquer menção no rótulo, um risco grave para pessoas alérgicas ao alimento.

Sorvetes da AICE suspensos

Os cinco sorvetes da marca AICE proibidos pela Anvisa são:

Milk Melon

Juju Apple

Frutyroll

Nanas

Berry Chocomax (presença não informada de amendoim)

Marca criada em Singapura

A AICE é uma marca de sorvetes criada em Singapura. No Brasil, os produtos são importados pela New Arrival Importação & Exportação Ltda., empresa que agora será responsável por recolher todos os lotes em circulação no mercado nacional.

A Anvisa informa que os sorvetes só poderão voltar a ser comercializados após a correção e regularização das informações nos rótulos, de acordo com as normas sanitárias brasileiras.

