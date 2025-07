Anvisa suspende suplemento de vitamina D e ômega 3; confira lotes

Foto: Reprodução | Anvisa determinou a retirada de oito lotes de suplemento após erro no prazo de validade. Veja a marca e os lotes que foram afetados.

A Anvisa suspendeu, nesta quarta-feira (23/7), oito lotes do suplemento D-Ômega, uma combinação de ômega 3 e vitamina D. O produto é fabricado pela DVN Pharma, da empresa Divina Distribuidora de Vitaminas Naturais Ltda. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

O motivo da medida de interrupção da venda foi a declaração incorreta do prazo de validade nos rótulos. O erro foi notado pelo próprio fabricante, que identificou a falha e a comunicou à Anvisa. A empresa iniciou o recolhimento voluntário dos produtos, conforme previsto pela legislação sanitária.

A Anvisa determinou a suspensão imediata de comercialização, distribuição e uso dos lotes 706200124, 706200225, 706200325, 706200425, 706200525, 706800125, 706800225 e 706800325.

Validade errada compromete segurança

O erro no prazo de validade, segundo a Agência, compromete a segurança do uso. A ingestão de suplementos vencidos ou com validade duvidosa pode afetar a saúde, principalmente em produtos com ácidos graxos, como o ômega 3. Dependendo do tempo e das condições de armazenamento, a oxidação desses compostos pode gerar substâncias tóxicas.

A vitamina D, por sua vez, perde estabilidade com o tempo, reduzindo a eficácia do produto e impactando pessoas com deficiência nutricional. O erro no prazo de validade compromete tanto a segurança quanto o benefício nutricional do suplemento.

Suplementos lideram alertas da Anvisa

A suspensão dos lotes do D-Ômega ocorre em meio a um ano de maior fiscalização da agência governamental sobre alimentos e suplementos. Apenas em 2025, a Anvisa puniu mais de 100 marcas, retirando diversos produtos do mercado por problemas de qualidade e riscos sanitários.

Entre os casos mais graves estão suplementos com presença de microrganismos nocivos e produção sem controle sanitário. A falta de transparência na origem e no processo de fabricação tem sido um dos principais alvos da agência.

A lista de suspensões inclui itens populares, como azeites, cafés e temperos. Em muitos casos, os problemas envolviam adulterações, como mistura com substâncias não declaradas ou diluição com produtos de qualidade inferior.

Setor de suplementos movimenta bilhões

O mercado de suplementos cresceu nos últimos anos. Estima-se que o setor movimente mais de R$ 6 bilhões por ano no Brasil, com destaque para vitamina D, ômega 3 e colágeno.

Essa expansão levou à entrada de novas empresas, nem sempre com estrutura adequada para produção. A falta de padronização entre marcas torna a fiscalização mais complexa. Por isso, a Anvisa promete manter o foco em controle e rastreabilidade.

A agência também aconselha o consumidor a desconfiar de promessas exageradas. Produtos que alegam curas, emagrecimento instantâneo ou reforço imediato da imunidade sem comprovação científica não seguem os critérios regulatórios da Anvisa.

Lista de alimentos e suplementos punidos pela Anvisa de 2025

100% Full Whey (marca Fullife Nutrition) – Lote 2408J5.

Motivo: havia na composição glúten que não foi declarado.

Motivo: havia na composição glúten que não foi declarado. Whey Protein Piracanjuba (sabor chocolate) – Lote 23224.

Motivo: contaminação pela bactéria Staphylococcus aureus.

Motivo: contaminação pela bactéria Staphylococcus aureus. Toda a linha Power Green (diversos suplementos vendidos on-line).

Motivo: presença de ingredientes proibidos e alegações terapêuticas irregulares.

Motivo: presença de ingredientes proibidos e alegações terapêuticas irregulares. Todos os suplementos com ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata)

Motivo: não é autorizado comercializar a planta em formato de suplementos.

Motivo: não é autorizado comercializar a planta em formato de suplementos. Produtos da linha Mushdrops da empresa Mush Mush Club.

Cogumelos: Turkey Tail, Chaga, Juba de Leão, Reishi e Cordyceps.

Motivo: ausência de registro de autorização sanitária para comercialização.

Cogumelos: Turkey Tail, Chaga, Juba de Leão, Reishi e Cordyceps. Motivo: ausência de registro de autorização sanitária para comercialização. Canela-da-China em pó (marca Kinino) – Lote 371LAG2419.

Motivo: presença de amido e de materiais estranhos não relatados nos ingredientes.

Motivo: presença de amido e de materiais estranhos não relatados nos ingredientes. Polpa de morango (marca De Marchi) – Lote 09437-181.

Motivo: presença de matérias estranhas não identificadas.

Motivo: presença de matérias estranhas não identificadas. Champignon inteiro em conserva (marca Imperador) – Lote 241023CHI.

Motivo: excesso de dióxido de enxofre (conservante).

Motivo: excesso de dióxido de enxofre (conservante). Molho de alho (marca Qualitá) – Lote 29.

Motivo: presença indevida de dióxido de enxofre (conservante).

Motivo: presença indevida de dióxido de enxofre (conservante). Sorvetes da marca AICE – sabores: Milk Melon, Juju Apple, Frutyroll, Nanas e Berry Chocomax.

Motivo: ausência de declaração de alérgenos e corantes na embalagem.

Motivo: ausência de declaração de alérgenos e corantes na embalagem. Pós para bebida sabor café, os cafés fake.

Marcas: Master Blends, Melissa e Pingo Preto.

Motivo: contaminação com ocratoxina A e rotulagem fraudulenta que induzia o consumidor a pensar se tratar de café.

Marcas: Master Blends, Melissa e Pingo Preto. Motivo: contaminação com ocratoxina A e rotulagem fraudulenta que induzia o consumidor a pensar se tratar de café. Azeites fake.

Marcas: Serrano, Málaga, Campo Ourique, La Ventosa, Santorini, Vale dos Vinhedos, Quintas d’Oliveira, Alonso, Escarpas das Oliveiras, Almazara.

Motivo: origem desconhecida, CNPJ irregular ou análises laboratoriais insatisfatórias.

Marcas: Serrano, Málaga, Campo Ourique, La Ventosa, Santorini, Vale dos Vinhedos, Quintas d’Oliveira, Alonso, Escarpas das Oliveiras, Almazara. Motivo: origem desconhecida, CNPJ irregular ou análises laboratoriais insatisfatórias. Suplemento alimentar líquido marca Abstiny.

Motivo: produto de origem desconhecida.

Motivo: produto de origem desconhecida. Suplementos da empresa Cibos Suplementos.

Motivo: irregularidades na fabricação.

Motivo: irregularidades na fabricação. Suplementos e energético da Ozotonek.

Motivo: falta de comprovação da eficácia e segurança desses produtos.

Motivo: falta de comprovação da eficácia e segurança desses produtos. Linha de suplementos da Status Verde.

Sabores: 7 Magnésios, Amora Miura, Amora Miura com Isoflavona, Chlorella, Maracujá, Maracujá com Camomila e Semente de Abóbora.

Motivo: alegações terapêuticas e funcionais não aprovadas e enganosas.

Sabores: 7 Magnésios, Amora Miura, Amora Miura com Isoflavona, Chlorella, Maracujá, Maracujá com Camomila e Semente de Abóbora. Motivo: alegações terapêuticas e funcionais não aprovadas e enganosas. Vitamina A, C, D, E em cápsulas da Alemed Nutracêutica.

Motivo: irregularidades na produção.

Motivo: irregularidades na produção. Suplementos contendo piperina e pimenta negra.

Motivo: ingredientes não são autorizados para uso em suplementos alimentares no Brasil.

Motivo: ingredientes não são autorizados para uso em suplementos alimentares no Brasil. Suplementos das marcas KN Nutrition, Lander Fit, Life Extension, Natrol, Now, Puritan’s Pride.

Motivo: irregularidades na fabricação e ausência de registro.

Motivo: irregularidades na fabricação e ausência de registro. Suplementos falsificados da marca Bionutri.

Produtos: Coenzima Q10 + L-Triptofano, Magnésio Dimalato Natural, Magnésio L-Treonato Puro, Magnésio Quelato, Ora Pro-Nóbis e Vitamina D3 10.000 UI

Motivo: falsificação frequente de lotes.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/07:48:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...