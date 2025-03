Anvisa suspende venda de marcas de café populares

(Foto: Reprodução) – Xícara de café sobre mesa de madeira com bandeira do Brasil pintada; imagem meramente ilustrativa crédito: depositphotos.com /goglik83

Produtos contêm sustâncias que não atendem a normas da Vigilância Sanitária; saiba quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu suspender a venda de determinadas marcas de café no Brasil. Ela tomou essa medida após identificar nos produtos componentes não autorizados, como o mulungu e os terpenos – substâncias químicas naturais em muitos vegetais, responsáveis pelo aroma e sabor de cada espécie.

O objetivo da Anvisa com a medida é proteger a saúde dos consumidores e garantir que normas de segurança alimentar sejam rigorosamente seguidas.

O mulungu é uma planta nativa do Brasil, conhecida por propriedades calmantes, mas o uso em alimentos é proibido pelas regulamentações vigentes. Já os terpenos precisam de regulamentação específica para serem usados em produtos alimentícios.

Por isso, a presença dessas substâncias nos cafés pode representar riscos à saúde.

Quais marcas de café foram atingidas pela suspensão?

– Café Berry White Decaf em grãos

– Orange California em grãos

– Lime Kush em grãos

– Berry Night Decaf moído

– Sunset Califórnia moído

– Morning Kush moído

Qual é a importância da vigilância alimentar da Anvisa?

A Anvisa tem o dever de cuidar da segurança alimentar no Brasil. Ela monitora produtos disponíveis no mercado de modo a se certificar que ela não ofereçam riscos à saúde.

Principais funções da Anvisa

– Garantir a segurança dos alimentos, eliminando riscos associados a contaminações e substâncias tóxicas;

– Prevenir doenças alimentares, reduzindo a incidência de doenças causadas por alimentos contaminados;

– Fiscalizar o cumprimento das normas, assegurando que produtores e comerciantes sigam as regulamentações sanitárias;

– Responder a emergências, agindo rapidamente em casos de surtos para identificar e resolver problemas;

– Acompanhar inovações, adaptando-se às novas tecnologias e tendências para manter a segurança alimentar.

Como os consumidores podem se proteger?

Para garantir a própria segurança, os consumidores precisam ficar atentos às informações nos rótulos e seguir as orientações da Anvisa. Evitar produtos suspensos ou que contenham ingredientes não regulamentados é essencial. Além disso, manter-se informado sobre as atualizações da Anvisa ajuda a garantir a segurança ao consumir produtos alimentícios.

A conscientização sobre os riscos associados ao consumo de substâncias não aprovadas é fundamental. Assim, ao adotar práticas responsáveis e informadas, os consumidores conseguem garantir sua segurança e bem-estar.

Fonte: José Gustavo – Benny Cohen e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2025/16:35:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...