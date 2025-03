Ao invés de chorar, caia na realidade’, diz Lula sobre Bolsonaro no banco dos réus

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista (Youtube/Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quinta-feira, 27, durante sua visita ao Japão, a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou Jair Bolsonaro e outros sete acusados réus por tentativa de golpe. Nas declarações, Lula afirmou que o ex-presidente deveria “cair na realidade” e parar de “chorar” e que agora não adianta o rival “ficar fazendo bravata”.

O que disse Lula sobre a decisão?

“A Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo, depois de meses e meses de investigação muito bem feita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público e com muita delação de gente importante que está acusando o que tentou acontecer no Brasil”, afirmou Lula.

O presidente também fez referência ao plano dos golpistas, segundo a investigação, de tentar matar autoridades, como o próprio petista, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. “É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral. Todo mundo sabe o que aconteceu nesse país.”

Leia mais>Bolsonaro ataca o STF após corte aceitar denúncia da PGR

Leia mais:O que acontece agora que Bolsonaro e sete aliados são réus no STF por tramar golpe de Estado

‘Não adianta agora ele ficar fazendo bravata’

Lula criticou ainda a postura de Bolsonaro ao se dizer vítima de uma perseguição judicial. “Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto”, disse. “Como ele não tem como provar que ele não tentou dar o golpe, ele fica tentando fazer provocação.”

Relembrando a sua condenação, depois anulada, o petista afirmou que deseja a Bolsonaro a “presunção de inocência que eu não tive”, mas ressaltou que o processo não envolve só o ex-presidente. “Não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado. É um golpe de estado que está sendo julgado.” E concluiu: “Ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país”.

Fonte:Veja/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/03/2025/23:42:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...