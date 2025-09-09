Ao vivo: acompanhe votação do julgamento de Bolsonaro no STF

O STF inicia o julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Sessão terá início com o voto do relator, ministro Alexande de Moraes

Nesta terça-feira (9), a partir das 9h, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. A partir desta sessão, os seis membros do colegiado iniciam a votação, uma vez que na primeira semana foram ouvidas a acusação, a partir da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), e os advogados de defesa dos oito réus. Acompanhe ao vivo no player abaixo.

Como será a votação?

Foram reservadas as sessões dos dias 9,10,11 e 12 de setembro para finalização do julgamento. Na terça-feira (9), os trabalhos serão abertos pelo presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin. Em seguida, será passada a palavra ao relator, ministro Alexandre de Moraes, que será o primeiro a votar. Após o voto do relator, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos na seguinte sequência:

*Flávio Dino;

*Luiz Fux;

*Cármen Lúcia;

*Cristiano Zanin.

Em sua manifestação, Moraes vai analisar questões preliminares suscitadas pelas defesas de Bolsonaro e dos demais acusados, como pedidos de nulidade da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e um dos réus, alegações de cerceamento de defesa, pedidos para retirar o caso do STF, além das solicitações de absolvição.

Moraes poderá solicitar que a turma delibere imediatamente sobre as questões preliminares ou deixar a análise desses quesitos para votação conjunta com o mérito. Após a abordagem das questões preliminares, Moraes se pronunciará sobre o mérito do processo, ou seja, se condena ou absolve os acusados e qual o tempo de cumprimento de pena.

A maioria de votos pela condenação ou absolvição ocorrerá com três dos cinco votos do colegiado.

Quem são os réus?

*Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

*Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

*Almir Garnier – ex-comandante da Marinha;

*Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

*Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

*Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa;

*Walter Braga Netto – ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;

*Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

