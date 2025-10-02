Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

Milton recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL) após viagem aos Estados Unidos (Foto:Reprodução/Redes Sociais/@miltonbitucanascimento)

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

O cantor e eterno Clube da Esquina, Milton Nascimento, aos 82 anos, enfrenta mais um novo desafio envolvendo a saúde: o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL), segundo informou o seu filho e empresário, Augusto Nascimento. A informação foi divulgada por ele através da revista Piauí nesta quinta-feira (02) .

De acordo com Augusto, a família de Milton Nascimento começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025, quando o artista apresentou dificuldade motora, confusão mental e esquecimento. Milton já sofre de Doença de Parkisson desde 2023.

Para aproveitar momentos juntos, muito antes do diagnóstico, pai e filho decidiram se aventurar em uma viagem pelos Estados Unidos, ainda em maio deste ano. Algumas semanas depois do retorno, Milton recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL). O cantor está em tratamento.

O que é a Demência de Corpos de Lewy?

A Demência por Corpos de Lewy (DCL) é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta o cérebro e provoca declínio cognitivo, alucinações visuais, oscilações de atenção, e sintomas motores semelhantes aos do Parkinson.

O que causa?

Ela é causada pelo acúmulo anormal de proteínas chamadas corpos de Lewy nos neurônios, principalmente nas áreas do cérebro responsáveis por pensamento, memória e movimento. Essas proteínas também estão presentes na Doença de Parkinson, o que explica algumas semelhanças nos sintomas.

Principais sintomas

Declínio cognitivo

Semelhante ao Alzheimer, mas com mais variações no estado de alerta e atenção.

Alucinações visuais: Muito comuns, principalmente no início da doença.

Oscilação de consciência: A pessoa pode estar muito lúcida em um momento e confusa ou desorientada em outro.

Sintomas motores (parkinsonismo)

Rigidez, tremores, lentidão dos movimentos.

Distúrbios do sono REM

Movimentos intensos durante o sono, com a pessoa “agindo” seus sonhos.

Sensibilidade a medicamentos antipsicóticos: Muitos pacientes com DCL têm reações graves a esses remédios, o que ajuda no diagnóstico.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/12:08:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...