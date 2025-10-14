Apagão atinge 13 municípios no Pará e afeta cerca de 294 mil pessoas

A falta de energia atingiu, pelo menos, 22 estados brasileiros e o Distrito Federal – (Foto:Reprodução)

A interrupção no fornecimento ocorreu na madrugada dessa terça-feira (14) e 21 estados notificam ausência de energia

O apagão da madrugada dessa terça-feira (14) afetou, pelo menos, 13 municípios do Pará. Outros estados do Brasil e o Distrito Federal (DF) registraram interrupção no fornecimento de energia. Conforme informações do Ministério de Minas e Energia, a queda ocorreu devido a um incêndio na Subestação de Bateias, no Paraná. De acordo com a Equatorial Pará, cerca de 294 mil clientes do Pará foram impactados.

Segundo a Equatorial Pará, fornecedora de energia do estado, não houve falta de energia total nos municípios e apenas alguns trechos foram atingidos. “Cerca de 294 mil clientes foram impactados”, diz. Entre as cidades afetadas está Alenquer, Ananindeua, Anapu, Belém, Castanhal, Itaituba, Juruti, Marabá, Monte Alegre, Óbidos, São Domingos do Araguaia e Uruará.

A princípio, nove estados informaram a interrupção no fornecimento. Entretanto, até o momento e além do Pará, outros 21 registraram a ocorrência: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O Distrito Federal também foi atingido.

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) declara que o incêndio foi controlado pelos bombeiros e não há equipamento danificado. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deve enviar, ainda nessa terça-feira, uma equipe de fiscalização para inspecionar a subestação.

As companhias de energia brasileiras informaram, mais cedo, sobre uma interferência no Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve interrupção de cerca de 10.000 megawatts (MW). “Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões”, aponta a nota.

Em nota, a Prefeitura de Ananindeua disse que “a responsabilidade pelo ocorrido é da Equatorial Energia”. Para a reportagem, a distribuidora informou que “foi registrada uma interrupção temporária e automática no fornecimento de energia em algumas regiões do país, em função da atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), que é um mecanismo de proteção do sistema elétrico nacional, coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)”.

“A atuação resultou em desligamentos pontuais em algumas regiões do Pará, assim como em outros estados brasileiros. No Pará, cerca de 294 mil clientes foram impactados em 13 municípios. A recomposição foi conduzida de forma imediata pelo Centro de Operações Integradas da Equatorial Pará, em alinhamento com o ONS, e o fornecimento de energia no estado foi totalmente restabelecido após 44 minutos”, continuou a Equatorial. A empresa reforçou que segue acompanhando o caso junto ao ONS, que continua apurando a causa do incidente.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/15:13:28

