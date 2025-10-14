Apagão atinge mais de 10 estados durante a madrugada desta terça (14)

Apagão em Olinda. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em alguns casos foi notada uma queda de apenas alguns segundos da energia elétrica. Em outros, as ruas e os imóveis ficaram até 20 minutos sem luz.

Moradores de várias regiões do país relataram um apagão no início da madrugada desta terça-feira. Ao menos onze Estados teriam sido afetados. Em alguns casos foi notada uma queda de apenas alguns segundos da energia elétrica. Em outros, as ruas e os imóveis ficaram até 20 minutos sem luz.

Moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais e Santa Catarina, por exemplo, relataram apagões que duraram entre 30 minutos e uma hora, de acordo com informações das concessionárias locais e relatos nas redes sociais.

Em São Paulo, quase um milhão de pessoas foram afetadas. Em Santo André, no ABC paulista, moradores publicaram vídeos de bairros sem luz no início da madrugada.

A gente procurou a Enel e, em nota, a empresa disse que a interrupção de energia – que afetou clientes da distribuidora nessa madrugada, por volta de meia-noite e meia – foi causada pela atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga – que é um procedimento de corte de carga. Essa ação acontece de forma automática, quando alguma ocorrência é identificada no sistema de transmissão de energia elétrica, para proteger a rede elétrica.

Ainda segundo a Enel, em oito minutos, os 937 mil clientes afetados em São Paulo tiveram o serviço normalizado.

Apagão atinge o Brasil

Esse apagão também ocorreu em regiões do Rio de Janeiro, como o Complexo da Maré, a Ilha do Governador e a Baixada Fluminense.

A Light – que responde por esse serviço no estado – comunicou à TV Globo que cerca de 450 mil clientes foram afetados pela falha. E também afirmou que a interrupção ocorreu devido a um problema no sistema e acionamento do mecanismo para evitar sobrecargas no sistema.

As regiões mais afetadas foram a Zona Norte, Zona Oeste e a Baixada Fluminense, onde o fornecimento foi restabelecido após aproximadamente 30 minutos.

Em Pernambuco, no Nordeste brasileiro, o desligamento foi registrado entre meia noite e meia e uma e dez da manhã, impactando 19 subestações e interrompendo o fornecimento de energia para cerca de 600 mil clientes, de 60 municípios do agreste e litoral, segundo a Neoenergia Pernambuco.

No Norte do País, a Amazonas Energia informou que pouco depois da meia da noite, ocorreu uma “perturbação no Sistema Interligado Nacional, interrompendo o fornecimento de energia em bairros de cidades como Manaus e Parintins.

Procuramos a Agência Nacional de Energia Elétrica – a ANEEL, que regula e fiscaliza a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, e aguardamos retorno.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2025/07:00:00

