Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em Belém com presença da ex-primeira-dama Michelle e lideranças do PL

Ex-primeira-dama participa de ato com apoiadores de Jair Bolsonaro em Belém. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Durante o ato, Michelle Bolsonaro disse que o marido ‘está sofrendo censura prévia’ e chamou a diplomacia brasileira de ‘nanica’. Os manifestantes criticaram o STF, o governo Lula e pediram anistia aos presos do 8 de janeiro.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro participaram, na manhã deste domingo (3), de um ato intitulado “Reage, Brasil”, realizado no centro de Belém. A manifestação contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O ato começou por volta das 8h30, reunindo grupos com bandeiras do Brasil, cartazes e camisetas nas cores verde e amarela.

Em discurso, Michelle Bolsonaro disse que o ex-presidente Bolsonaro sofre censura e criticou a diplomacia brasileira em relação aos Estados Unidos. “Os nossos direitos estão sendo violados. O meu marido está sofrendo censura prévia, o meu marido foi silenciado. Muitos foram silenciados antes. Nós temos vários cidadãos presos”, afirmou.

“Numa diplomacia nanica provocando os Estados Unidos, falando (…) que ia desdolarizar o dólar, falando na vitória do presidente, desrespeitando a autoridade do presidente Trump, que é nazista, facista, queria ser dono do mundo, as consequências chegam”.

Também estavam presentes na manifestação os deputados federais Delegado Éder Mauro e Delegado Caveira, o deputado estado Rogério Barra, e os vereadores, Mayky Vilaça, Zezinho Lima e Ágatha Barra, todos do Partido Liberal (PL), usando camisetas com a frase “Liberdade”.

Após os discursos, os manifestantes saíram da Estação das docas com destino à Praça da República, usando cartazes pedindo anistia aos presos pelos ataques de 8 de janeiro, em Brasília.

Durante o ato, foram registrados discursos com críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os manifestantes também defenderam a anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas em Brasília.

O ex-presidente Jair Bolsonaro não participou da manifestação em Belém. Ele cumpre medidas cautelares determinadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de sair de casa nos fins de semana.

