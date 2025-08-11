Após 10 anos, ‘Barco Voador’ é restaurado e reinaugurado no Terminal Fluvial de Alter do Chão

Barco Voador é restaurado e reinaugurado no Terminal Fluvial de Alter do Chão — Foto: Divulgação

Obra do artista santareno José Roberto Aguilar homenageia história e tradições da comunidade.

O Barco Voador, escultura-instalação que se tornou um símbolo cultural de Alter do Chão, foi reinaugurado neste sábado (9) na Praça Borari, no Terminal Fluvial Turístico da vila balneária, em Santarém, no oeste do Pará.

A obra, criada e restaurada pelo artista plástico santareno José Roberto Aguilar, voltou a ser apresentada ao público durante a “Noite de Integração”, evento promovido pela associação Iwipurãga da Aldeia Povo Borari, que reuniu moradores e turistas em celebração à cultura da região.

A escultura completa dez anos desde sua primeira instalação. Em 2013, Aguilar encontrou o antigo barco Sousa, abandonado na praia do Cajueiro, e decidiu transformá-lo em um memorial da história e das memórias da comunidade.

“Aquele barco é mais que madeira e tinta, é guardião das jornadas de pescaria, dos encontros e do sustento de muitas famílias”, relembrou o artista.

A primeira intervenção ocorreu em 2015, quando Aguilar pintou nomes e símbolos que remetem aos antigos moradores da vila, criando o Barco Voador como um registro artístico da identidade Borari. Com o desgaste do tempo, a obra passou por um processo de restauração que manteve o casco original e ganhou novas cores vibrantes, azul, amarelo, vermelho e verde, representando a floresta e o rio.

A reinauguração teve apresentações do grupo de carimbó Pindaúna, participação dos botos Tucuxi e Cor de Rosa, personagens tradicionais do Sairé, comidas típicas e a homenagem do Mestre Chico Malta com a música “Barco Voador”.

José Roberto Aguilar, que atualmente vive em São Paulo, é conhecido por unir técnicas tradicionais e contemporâneas, utilizando materiais e narrativas da Amazônia

. “Fazer essa revitalização foi como devolver vida a um pedaço da alma de Alter do Chão”, afirmou.

O administrador da empresa portuária Rio Tapajós, Carlos Alexandre, destacou a importância do projeto.

“Apoiar a reinauguração do Barco Voador reafirma nosso compromisso com o patrimônio cultural e a identidade única de Alter do Chão”.

