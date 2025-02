Após 15 anos, Águia de Marabá enfrenta Fluminense, no Mangueirão

Foto: Reprodução | Partida, na próxima quarta-feira (26), é válida pela 1ª fase da Copa do Brasil.

Após 15 anos, o Águia de Marabá voltará a reencontrar o Fluminense-RJ por uma partida da Copa do Brasil. O jogo, que acontecerá na próxima quarta-feira (26), às 19h30, será no Estádio Olímpico do Pará-Jornalista Edgar Proença-Mangueirão, em Belém, na partida única da 1ª fase do torneio nacional.

O Águia de Marabá é um dos representantes do Pará na competição, que tem o Clube do Remo, Paysandu e Tuna Luso Brasileira. O campeão da Copa do Brasil tem direito a vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América de 2026. A competição é realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e conta com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de estado de Esporte e Lazer (Seel), para esta partida.

“Mais uma competição importante para o estado e para os amantes do futebol. Vamos ter um grande jogo entre Águia de Marabá e Fluminense e esperamos um lindo espetáculo para o nosso torcedor paraense. E claro, torcemos para a classificação do Azulão para a próxima fase”, disse a secretária da Seel, Ana Paula Alves”.

O Águia de Marabá chega para o confronto diante do Fluminense com uma invencibilidade de três partidas. A equipe soma duas vitórias e um empate nos últimos duelos que disputou no Campeonato Paraense, sendo o quinto colocado do Parazão.

No confronto mais recente, a equipe ficou no 0 a 0 com o Independente, no último sábado (22). Antes, o time havia vencido Caeté e São Francisco, por 1 a 0 e 3 a 2, respectivamente.

VENDAS DE INGRESSOS

Os ingressos para a partida desta quarta (26) são vendidos online (no site Ingresso de Vantagem) e também de forma presencial nas Lojas Líder Canudos, Líder Quintino, além do Líder do Shopping Castanheira, na BR-316. Na cidade de Marabá, os ingressos estão sendo vendidos na Águia Store.

Os bilhetes custam R$80 (arquibancada) e R$40 (meia-entrada). Já o setor de cadeiras custa R$160 e R$80 (meia-entrada). Para estacionar no Mangueirão, o tiquete de custa R$ 40 (carro) R$ 20 (moto), por meio do site ingressodevantagens.com.br, caso o torcedor queira comprar no dia da partida, pagará R$ 60 para o carro e R$ 30 para a moto.

Só pela participação, o Águia de Marabá já garantiu R$ 830 mil. Caso elimine o Flu e avance à segunda fase da Copa do Brasil, vai embolsar mais R$ 1 milhão em premiação.

NOVO FORMATO DA COPA DO BRASIL

Águia x Fluminense se enfrentam pela Copa do Brasil 2025 decidindo uma vaga na segunda fase da competição. Com o novo regulamento, o time visitante não possui mais a vantagem do empate, então em caso de igualdade no placar, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.

HISTÓRICO

Os dois clubes já se enfrentaram pela Copa do Brasil de 2009, no Mangueirão, no jogo de ida, o Águia derrotou o tricolor carioca pelo placar de 2 a 1, com gols de Aleílson e Sinézio, com Fred marcando para o time carioca. Na partida de volta, no Maracanã, o Tricolor venceu pelo placar de 3 a 0 no Azulão, com os gols de Maicon (duas vezes) e Edson Ratinho, e avançou na competição.

Serviço:

Data: 26/02

Local: Estádio Mangueirão

Hora: 19:30

Vendas de ingressos online:

www.ingressodevantagens.com.brArquibancada: 80,00 (inteira) e 40,00 a (meia-entrada).

Cadeiras: R$160 (inteira) e R$80 (meia-entrada).

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/10:19:06

