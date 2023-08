Após 19 anos foragido, acusado de homicídio no Mato Grosso é preso em Ourilândia do Norte

(Foto:Reprodução) – Prisão após quase 20 anos foi possível pela operação “Ámon”, um trabalho conjunto das polícias civis do Pará e do Mato Grosso que solucionaram a morte de Advaldo Coelho, em 2004

Francisco Dias Araújo, de 49 anos, foi preso em Ourilândia do Norte, no sul do Pará, pelo crime de homicídio. Ele estava foragido há 19 anos do estado do Mato Grosso, onde matou a tiros Advaldo Coelho da Silva, de 24 anos. O mandado de prisão foi cumprido na sexta-feira (28), numa ação conjunta entre as polícias civis dos dois estados.

O crime pelo qual Francisco é acusado ocorreu no dia 7 de abril de 2004, numa localidade conhecida como “Torre”, na cidade de Santa Terezinha (MT). Ele teria discutido com Advaldo e outras pessoas em um bar. Após cada um deixar o estabelecimento, Francisco foi atrás de Advaldo e o matou.

Desde então, Francisco vinha fugindo e se firmou em Ourilândia do Norte, onde já estava trabalhando e morando. E após um longo trabalho de investigação, as polícias civis do Pará e do Mato Grosso deflagraram a operação “Ámon”, que resultou na prisão do acusado. O termo grego quer dizer “oculto” ou “escondido”.

Após a prisão, Francisco foi ouvido e passou por todos os procedimentos padrão. Ele deve ser recambiado para o Mato Grosso, onde irá cumprir a pena por homicídio.

