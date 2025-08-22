Após 20 anos foragido, homem é preso por homicídio qualificado no Pará

Imagem ilustrativa de uma pessoa presa. (Foto: Pexels)

Um homem foi preso na tarde de quarta-feira (20), em Água Azul do Norte, sudeste do Pará, em cumprimento a um mandado de prisão definitiva por homicídio qualificado. A Polícia Civil informou que a identidade do suspeito foi preservada.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Civil, o crime ocorreu há mais de duas décadas, no município de Nova Crixás, em Goiás. Na época, o suspeito não teria aceitado uma serenata feita para sua filha, de 17 anos, e atirou contra o jovem utilizando um revólver. O mandado foi expedido pela Comarca de Nova Crixás (GO).

Por nota, a Polícia Civil comunicou que, após trabalho de inteligência e diligências investigativas realizadas pelas equipes de Xinguara e Água Azul do Norte, o homem foi localizado e detido. Ele segue custodiado na Delegacia de Xinguara, à disposição da Justiça.

Apesar da polícia comunicar a prisão, não foram fornecidas mais informações ou detalhes sobre o ocorrido.

Fonte: Smart Notícias/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/08/2025/10:50:48

