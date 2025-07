Após 20 anos, juíza manda invasores desocuparem fazenda de 4 mil hectares em MT

(Foto: Reprodução) – A juíza Adriana Sant’Anna Coningham ordenou a reintegração de posse da Fazenda Esperança, com 3.965 hectares em São Félix do Araguaia, aos herdeiros de Anjo Martins e Maria Romeiro Martins, representados por Cláudio Martins.

A decisão, publicada nesta quarta-feira (2), confirma liminares anteriores que haviam determinado a desocupação por parte de dezenas de invasores, incluindo membros da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de Espigão do Leste (APROEL).

Os autores alegaram posse da área desde 1988, com atividades de pecuária e benfeitorias, mas relataram invasões a partir de 2005, com desmatamento, incêndios, danos ambientais e roubos de gado. Os réus, por sua vez, afirmaram que a terra estava abandonada e a ocuparam para agricultura de subsistência, argumentando que poderia ser terra devoluta. A juíza rejeitou esses argumentos, considerando comprovada a posse dos proprietários.

Provas como imagens de satélite, depoimentos de testemunhas e documentos de georreferenciamento corroboraram a versão dos autores. O boletim de ocorrência de 2005 também atestou a invasão inicial. A decisão destacou que os ocupantes não apresentaram títulos legais sobre a área, enquanto os proprietários comprovaram exercício contínuo da posse. Além disso, foi comprovado que eles invadiram a área quando os autores já estavam na posse, realizando as devidas manutenções.

A ação tramitou por quase duas décadas, com tentativas de conciliação e recursos. A Defensoria Pública, representando alguns ocupantes, argumentou pela suspensão da liminar, mas o pedido foi negado. A juíza manteve a reintegração, determinando a saída dos réus e a devolução integral da propriedade.

