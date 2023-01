Após atos em Brasília; Bolsonaristas ateiam fogo em pneus e fecham BR-163 em Novo Progresso

Manifestantes bolsonaristas fecharam a BR-163, em Novo Progresso, no sudoeste do estado do Pará, no fim da tarde deste domingo,8 de janeiro de 2023. Eles apoiam os atos golpistas realizados em Brasília.

De acordo com apuração do Jornal Folha do Progresso, a rodovia foi bloqueada nos dois sentidos no perímetro urbano da cidade.

Os manifestantes atearam fogo em pneus e promoveram barricadas na rodovia.

Brasília

Bolsonaristas entraram em confronto com a Polícia Militar durante um protesto antidemocrático, em Brasília.

Os golpistas invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF). Eles depredaram instalações e chegaram a pichar nas janelas do tribunal a frase “perdeu, mané”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal no Distrito Federal, neste domingo (8), após os atos violentos promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/01/2023/21:01:46

