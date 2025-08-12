Após briga de casal, menina de 3 anos de idade morre afogada ao cair de balsa, dentro de rio

(Foto: Reprodução) – Caso aconteceu no distrito de Bailique; moradores relataram que pais da criança discutiam e durante desentendimento a garota caiu da embarcação por falta de supervisão

O corpo de uma menina de 3 anos de idade foi encontrado na tarde dessa segunda-feira, 11, por mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amapá.

A criança estava desaparecida desde domingo, 10, após cair de uma balsa na Vila Progresso, no distrito de Bailique, em Macapá.

Moradores da região relataram que os pais da garota discutiam desde as primeiras horas do dia. Após o término de um bingo em homenagem ao Dia dos Pais, o casal seguiu para a balsa, onde, segundo testemunhas, o bate-boca continuou. Durante o desentendimento, a criança caiu da balsa por falta de supervisão.

A Polícia Civil vai investigar o caso para responsabilizar os envolvidos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/08/2025/15:38:50

