Após briga, homem mata amigo a facadas, no Pará

Corpo encoberto sob a supervisão dos policiais | Divulgação

Crime ocorreu à beira de canal na Vileta; vítima era conhecida por comportamento agressivo.

Um desentendimento entre conhecidos terminou em morte no início da noite, da última quarta-feira (3), no bairro do Marco, em Belém. Arisson Almeida de Mescouto, de 27 anos, popularmente chamado de “Babidi”, foi assassinado a facadas após uma briga enquanto consumia bebida alcoólica com outras pessoas.

O crime aconteceu na Travessa da Vileta, entre a Passagem Trindade e a Alameda Acatauassú Nunes, uma área bastante movimentada da região. Segundo informações repassadas ao Centro Integrado de Operações (CIOP), Arisson foi atingido com um golpe de faca na altura do pescoço e morreu ainda no local, antes de receber atendimento.

Discussão terminou em tragédia

Testemunhas contaram que a vítima estava bebendo à beira do canal com outros indivíduos quando teve um desentendimento com um dos colegas. A discussão rapidamente evoluiu para uma agressão, e o suspeito, ainda não identificado, teria usado uma faca tipo peixeira para desferir o golpe fatal.

Logo após o crime, o autor fugiu levando a arma utilizada. A Polícia Militar (PM) foi enviada ao local, onde os agentes confirmaram o óbito da vítima e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Moradores relataram que Arisson era figura conhecida na vizinhança e que, nos últimos tempos, vinha demonstrando comportamentos agressivos e imprevisíveis, como arremessar pedras contra viaturas da PM e veículos que transitavam pela região.

Equipes da Divisão de Homicídios, Polícia Científica do Pará estiveram no local para os procedimentos iniciais e remoção do corpo. A investigação segue em andamento, e até o momento, o suspeito não foi localizado.

A polícia pede que quem tiver informações sobre o paradeiro do agressor entre em contato de forma anônima pelos canais oficiais.

