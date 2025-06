Após cassações, TRE marca nova eleição em Cametá e Tucuruí

Foto: Reprodução | Os municípios voltam às urnas no dia 3 de agosto de 2025.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) definiu as eleições suplementares emCametá e Tucuruí. Os municípios voltam às urnas no dia 3 de agosto de 2025. A decisão foi acompanhada pela aprovação do calendário eleitoral no último dia 20 de maio, com instruções publicadas nas Resoluções nº 5.849 e 5.850.

Decorrentes de decisões judiciais que cassaram os mandatos dos prefeitos eleitos Victor Cassiano (MDB-Cametá) e Alexandre Siqueira (MDB-Tucuruí), ambos por abuso de poder político e econômico, os novos pleitos mobilizam 103.679 eleitores em Cametá e 73.211 em Tucuruí. Em Tucuruí, a convenção do MDB já confirmou a candidatura de Claudinha, com apoio do governador Helder Barbalho, enquanto o PL deve oficializar Eliane Lima como candidata.

Segundo a secretária Judiciária do TRE Pará, Roseane Martinelli, o processo seguirá os mesmos trâmites de uma eleição regular. O período de convenções partidárias foi encerrado nesta segunda-feira (2), e os partidos têm até 6 de junho para registrar suas candidaturas. A propaganda eleitoral será permitida a partir de 7 de junho, com exibição em rádio e TV a partir do dia 27.

Vale destacar que os eleitores de Cametá contarão com 133 locais de votação e 386 seções, enquanto Tucuruí terá 33 locais e 253 seções. O TRE também estipulou as datas para julgamento de candidaturas, prestação de contas e diplomação dos eleitos, que deve ocorrer até 5 de setembro.

Fonte: Estado do Pará Online/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/06/2025/08:47:19

